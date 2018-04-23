Сенаторы почтили память освободителей Крыма

Сенаторы возложили цветы к памятникам в Александровском саду в Москве в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 74-й годовщины освобождения Крыма . Акция памяти 23 апреля проводится с 2014 года по инициативе членов Совета Федерации от Республики Крым и города Севастополя

«В Крыму мы все воспитаны на подвиге воинов Советской Армии и партизан. Наши преподаватели сами были партизанами и подпольщиками. Поэтому когда мы стали членами Совета Федерации, мы посчитали, что для нас святое дело — отмечать этот день таким мероприятием», — рассказал « Парламентской газете » член Комитета палаты регионов по международным делам Сергей Цеков

Цветы к памятникам возложили ветераны Великой Отечественной войны, освобождавшие Крым в 1944 году, труженики тыла, дети войны, сенаторы от Республики Крым и Севастополя, а также военнослужащие 1-го мотострелкового Севастопольского полка Таманской дивизии, которые примут участие в Параде Победы 9 Мая на Красной площади.

«Мы, крымчане, ощущаем особую гордость за тот период, когда наши деды и прадеды защищали свою Родину. К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны осталось уже не так много, зато остались их дети, члены семей тех, кто освобождал Крым, и теперь они приходят в этот день и возлагают с нами цветы. Думаю, эта акция будет жить», — сказала сенатор.

Парламентская делегация возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата, памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову , стелам городов-героев Севастополя, Керчи , города воинской славы Феодосии и другим.

Особенно важной частью акции, по мнению Сергея Цекова, стало возложение цветов к урне с прахом Маршала Советского Союза Фёдора Толбухина.

«У нас в Крыму с огромным уважением относятся к маршалу Толбухину, под командованием которого освободили Крым. А ему не так много уделяется внимания, как другим маршалам. Поэтому важно, что мы сегодня идём к Кремлёвской стене и возлагаем цветы к урне с его прахом», — подчеркнул сенатор.