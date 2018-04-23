Аксенов: в Крыму планируют открыть мусульманский университет

ЯЛТА, 23 апреля. / ТАСС /. Мусульманский университет с государственной аккредитацией для получения высшего образования планируют открыть в Крыму , говорится в приветствии главы региона Сергея Аксенова участникам Четвертого форума «Журналисты мусульманских стран за партнерство цивилизаций», который открыл свою работу в понедельник в Ялте.

"В республике планируется открыть мусульманский университет, который получит государственную аккредитацию, что позволит возродить некогда известную в мусульманском мире крымско-татарскую школу высшего исламского образования", — отмечается в приветствии, зачитанном вице-премьером правительства Крыма, постоянным представителем региона при президенте РФ Георгием Мурадовым . В приветствии также отмечается, что российское руководство, органы власти республики, прилагают массу усилий для укрепления отношений со странам исламского мира и способствуют взаимопониманию между народами.

В нем отмечается, в частности, что Республика Крым взаимодействует с мусульманами, проживающими на территории полуострова, по всем направлениям. «Для крымских татар, которые составляют основу современной мусульманской общины Крыма и чья культура тесно связана с исламом, обеспечены права наравне с другими народами, принятые в современном демократическом обществе», — подчеркнул Аксенов.

Впервые крымско-татарский язык признан государственным для Республики Крым. Были приняты конкретные меры для разрешения насущных проблем народа, вернувшегося на родину после сталинской депортации. Также впервые за многие годы, дни мусульманских праздников Ураза-Байрам и Курбан-байрам, были объявлены выходными днями.