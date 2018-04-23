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В Крыму военного отправили в колонию за избиение трех человек
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В Крыму военного отправили в колонию за избиение трех человек 

РИА Новости Крым 3 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр — РИА Новости Крым. Старшего сержанта и его знакомого осудили за избиение трех граждан в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления Следкома по Черноморскому флоту.
Инцидент произошел прошлым летом. Военнослужащий и его друг применили насилие к пострадавшим за просьбу отойти с дороги для проезда на личном автомобиле к месту парковки.
"Будучи недовольными тем, что гражданин попросил их отойти с дороги для проезда на личном автомобиле к месту парковки, в присутствии его несовершеннолетних детей, применили насилие к нему, а в последствии к пришедшим на помощь его 67-летней матери и брату, нанеся удары руками, ногами, а также деревянной палкой, паленом и доской в разные части тела", — рассказали в ведомстве.
Старшего сержанта признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и нанесении побоев. Военному назначено наказание в виде 1 года и 1 месяца колонии общего режима. Его подельник, который ранее был судим за разбой, признан виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Его приговорили к полутора годам колонии.
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