В Крыму военного отправили в колонию за избиение трех человек

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . Старшего сержанта и его знакомого осудили за избиение трех граждан в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба военного следственного управления Следкома по Черноморскому флоту.

Инцидент произошел прошлым летом. Военнослужащий и его друг применили насилие к пострадавшим за просьбу отойти с дороги для проезда на личном автомобиле к месту парковки.

"Будучи недовольными тем, что гражданин попросил их отойти с дороги для проезда на личном автомобиле к месту парковки, в присутствии его несовершеннолетних детей, применили насилие к нему, а в последствии к пришедшим на помощь его 67-летней матери и брату, нанеся удары руками, ногами, а также деревянной палкой, паленом и доской в разные части тела", — рассказали в ведомстве.