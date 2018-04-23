Второй этап «Тавриды» построен на треть — подрядчик

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 апр — РИА Новости Крым . Готовность второго этапа трассы «Таврида» на сегодняшний день составляет 32%. Об этом журналистам сообщил технический руководитель проекта второго этапа крымского строительного управления АО «ВАД» Даниил Тяпкин.

"Щебеночное основание выполнено уже на 39%. Сейчас ведутся работы по укладке асфальтобетонных смесей. Верхний слой основания уложен на 34%, нижний — на 19%. Общая готовность 2 этапа составляет 32%", — рассказал он.

По словам Тяпкина, на данный момент на втором этапе заасфальтировано 20 км в двухполосном исполнении.

Второй этап трассы «Таврида» берет начало от поселка Приморский под Феодосией и заканчивается в поселке Льговское Кировского района. Его протяженность — 50 км. Он предполагает строительство с нуля четырех полос автодороги.

На этом этапе предстоит построить 22 искусственных сооружения, 10 путепроводов в теле дороги, три моста, три путепровода на съездах транспортных развязок и три надземных пешеходных перехода.

"Сейчас активно ведутся работы по всем конструктивам. Коммуникации вынесены на 35%. Полностью закончены работы по археологическим изысканиям и очистки местности от взрывоопасных предметов", — добавил Тяпкин.

Также на этапе ведутся работы по обустройству земляного полотна. Насыпь устроена более чем на 60%, выемка разработана на 70%.

Трасса «Таврида» — будущая главная транспортная артерия Крыма — соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность трассы составит 14 тысяч единиц транспорта в сутки.