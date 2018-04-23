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Трасса «Таврида» станет «Дорогой жизни» для Крыма
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Трасса «Таврида» станет «Дорогой жизни» для Крыма 

Вести.Ru 47 минут назад
Фото: Наша Газета Крым
Крымский мост оснастили специальной системой очистки дождевой воды. Фильтрация сделает эту воду безопасной даже для питья. И это — не единственное инженерное решение, которое автомобилисты смогут оценить уже в мае.
Здесь начинается дорога в Крым. Суперсовременная и сверхпрочная. Это автодходы, что свяжут крымский мост с федеральной трассой «Таврида». Длина участка — чуть больше 8 километров.
Сейчас мы его протестируем за рулем нашего служебного автомобиля. Для начала пристегнемся, ведь безопасность, прежде всего. Ну что, поехали!
Готовность автоподходов почти 90 процентов. Здесь уже установлены специальные барьерные ограждения, смонтированы мачты освещения. Осталось лишь нанести разметку.
Идеально ровное дорожное полотно. Магистраль будущего! Самый короткий и быстрый путь в обход Керчи. Движение здесь начнётся одновременно с открытием крымского моста.
Полным ходом идёт и строительство основной транспортной артерии — трассы «Таврида». Это самая настоящая дорога жизни, что пройдёт через весь полуостров и свяжет Керчь с Симферополем и Севастополем. Через бескрайние крымские степи, в обход прибрежных городов. Это сократит время в пути, а главное — сохранит экологию.
Тёплая дорожная одежда, даже в такую погоду, непременно из трёх слоёв. И у каждого из них — свой рецепт. Это и есть главный секрет асфальтобетонного долголетия.
Трасса первой категории, дорога нового поколения. 25 лет до первого капитального ремонта — и это красноречивее любых слов.
"Тавриду" возводят круглосуточно, сразу на семи участках. Местами даже опережая график. Новая дорога станет ключевой магистралью полуострова. К концу этого года движение откроют сначала по одной полосе в каждую сторону. В 2020 Таврида заработает на полную мощность.
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