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Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова почти на треть
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Федеральная трасса «Таврида» в Крыму готова почти на треть 

ТАСС 1 час назад
Фото: Наша Газета Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Работы по строительству федеральной трассы «Таврида» в Крыму выполнены на 29% и идут по графику. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства республики.
"В настоящее время общая готовность объекта составляет 29%. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком", — говорится в сообщении.
К работам на будущей трассе «Таврида», которая пройдет от Керчи до Севастополя, дорожники приступили в феврале 2017 года. Строительство разделено на две очереди: в двухполосном исполнении от Керчи до Симферополя (первый — четыертый этапы — 190 км) движение по автомобильной дороге планируется запустить в декабре 2018 года. Движение по всей трассе в четырехполосном исполнении до Севастополя откроют в декабре 2020 года.
"На первом — четвертом этапах заасфальтировано 88 км автомобильной дороги в двухполосном исполнении без верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона. На пятом, шестом и седьмом этапах к укладке асфальта пока не приступали", — уточнили в комитете.
На стройке работают свыше 1 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек, добавили в пресс-службе.
Трасса «Таврида» — это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, а по Севастополю — 13,2 км). Дорога будет проложена в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути от Крымского моста до Севастополя. Трасса «Таврида» включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения.
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