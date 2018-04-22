В Крыму может появиться криптовалютный офшор

«РГ» проверила информацию и выяснила у экспертов, надо ли создавать такую структуру в России . Тем более что законодательно все, что касается криптовалют, в нашей стране еще не оформлено.

Как на автора идеи о криптоофшоре СМИ ссылались на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова . Звоним ему. И выясняем, что он вовсе не имел в виду открытие именно криптовалютного офшора.

"В Крыму , — пояснил он свою позицию, — уже есть Особая экономическая зона, которая позволяет бизнесу и предпринимателям с большой выгодой для себя привлекать инвестиции. Но с точки зрения внедрения новых технологий первым этапом развития рынка в этом направлении может стать возможность выпуска токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги при привлечении компанией инвестиции на развитие. — Прим. ред.) с использованием инвестиционной платформы. Когда к таким платформам будут законом установлены требования, их можно будет зарегистрировать в Крыму. Но ни о каком криптовалютном офшоре речь не идет".

По мнению Анатолия Аксакова, запуск такой платформы в Крыму даст хороший эффект. «Учитывая тот факт, что темпы роста привлечения инвестиций через ICO бывают 60-кратными, это очень хороший вариант», — считает депутат. И добавляет, что главным сейчас является необходимость быстрее принять необходимые законы. «Крым, учитывая его нахождение под санкциями и проблемы с частными инвестициями при большом объеме государственных, может вполне использовать криптовалютные технологии», — резюмировал Аксаков.

Инвестиции придут в Крым и без криптовалютной биржи, если дать бизнесу щедрые льготы по налогам и аренде

Тем более, продолжает эксперт, на саммите G-20, который в 2013 году проходил в Санкт-Петербурге , принят план борьбы с офшорами.

"Там был декларирован принцип сотрудничества с международными организациями, основанный на том, чтобы показать реальных владельцев бизнеса в таких юрисдикциях. Мы же не будем от него отказываться", — напоминает Хейфец.

Для того чтобы в Крым пришли частные инвестиции, необходимо предложить бизнесу целый ряд льгот, считает профессор. «Можно использовать формат территорий опережающего развития, можно еще какой-либо. Главное, чтобы были льготы по налогам, льготы по аренде, снижение импортных пошлин в рамках территории, льготное подключение к энергии. Очень важна хорошая транспортная доступность», — перечисляет Хейфец характеристики, которые могут привлечь инвесторов.

"Однако все-таки наиболее важны не только эти конкретные льготы, но и хороший бизнес-климат в целом, открытость и прозрачность экономики, с которыми у нас пока не все проблемы решены", — резюмирует собеседник «РГ».