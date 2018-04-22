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В Крыму может появиться криптовалютный офшор
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В Крыму может появиться криптовалютный офшор 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«РГ» проверила информацию и выяснила у экспертов, надо ли создавать такую структуру в России. Тем более что законодательно все, что касается криптовалют, в нашей стране еще не оформлено.
Как на автора идеи о криптоофшоре СМИ ссылались на председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Звоним ему. И выясняем, что он вовсе не имел в виду открытие именно криптовалютного офшора.
"В Крыму, — пояснил он свою позицию, — уже есть Особая экономическая зона, которая позволяет бизнесу и предпринимателям с большой выгодой для себя привлекать инвестиции. Но с точки зрения внедрения новых технологий первым этапом развития рынка в этом направлении может стать возможность выпуска токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги при привлечении компанией инвестиции на развитие. — Прим. ред.) с использованием инвестиционной платформы. Когда к таким платформам будут законом установлены требования, их можно будет зарегистрировать в Крыму. Но ни о каком криптовалютном офшоре речь не идет".
По мнению Анатолия Аксакова, запуск такой платформы в Крыму даст хороший эффект. «Учитывая тот факт, что темпы роста привлечения инвестиций через ICO бывают 60-кратными, это очень хороший вариант», — считает депутат. И добавляет, что главным сейчас является необходимость быстрее принять необходимые законы. «Крым, учитывая его нахождение под санкциями и проблемы с частными инвестициями при большом объеме государственных, может вполне использовать криптовалютные технологии», — резюмировал Аксаков.
Об офшоре, но уже финансовом, который надо открыть в Крыму, ранее говорил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Я думаю, что и Крым, и Калининград могут с не меньшим основанием претендовать на этот статус», — рассказал он, имея в виду статус офшорной зоны, в интервью «Россия 24».
Инвестиции придут в Крым и без криптовалютной биржи, если дать бизнесу щедрые льготы по налогам и аренде
И все-таки офшор как юрисдикция, способствующая привлечению капитала, уже отмирает, уверен профессор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Борис Хейфец. После 2001 года в мире не образовано ни одного офшора, напомнил он.
Тем более, продолжает эксперт, на саммите G-20, который в 2013 году проходил в Санкт-Петербурге, принят план борьбы с офшорами.
"Там был декларирован принцип сотрудничества с международными организациями, основанный на том, чтобы показать реальных владельцев бизнеса в таких юрисдикциях. Мы же не будем от него отказываться", — напоминает Хейфец.
Для того чтобы в Крым пришли частные инвестиции, необходимо предложить бизнесу целый ряд льгот, считает профессор. «Можно использовать формат территорий опережающего развития, можно еще какой-либо. Главное, чтобы были льготы по налогам, льготы по аренде, снижение импортных пошлин в рамках территории, льготное подключение к энергии. Очень важна хорошая транспортная доступность», — перечисляет Хейфец характеристики, которые могут привлечь инвесторов.
"Однако все-таки наиболее важны не только эти конкретные льготы, но и хороший бизнес-климат в целом, открытость и прозрачность экономики, с которыми у нас пока не все проблемы решены", — резюмирует собеседник «РГ».
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