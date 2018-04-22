На автоподходах к Крымскому мосту установили первые информационные указатели 

Строители установили информационные знаки со стороны Керчи перед транспортной развязкой, которая соединяет автоподходы с трассой «Таврида».
Указатели должны объяснять водителям, которые уже съехали с мота в Крым, о том, как проследовать в Керчь или в сторону Феодосии и дальше.
Ранее сообщалось, что Крымский мост появился в картографической версии сервиса «Яндекс. Карты». В режиме панорамы объект пока недоступен. Кроме того, специалисты приступили к подготовке автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста, сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.