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На автоподходах к Крымскому мосту установили первые информационные указатели
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На автоподходах к Крымскому мосту установили первые информационные указатели 

Национальная Служба Новостей 51 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Строители установили информационные знаки со стороны Керчи перед транспортной развязкой, которая соединяет автоподходы с трассой «Таврида».
Указатели должны объяснять водителям, которые уже съехали с мота в Крым, о том, как проследовать в Керчь или в сторону Феодосии и дальше.
Ранее сообщалось, что Крымский мост появился в картографической версии сервиса «Яндекс. Карты». В режиме панорамы объект пока недоступен. Кроме того, специалисты приступили к подготовке автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) Крымского моста, сообщил НСН глава администрации города Керчь Сергей Бороздин.
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