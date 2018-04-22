На автоподходах к Крымскому мосту установили первые дорожные указатели

Над трассой дорожные указатели информируют автомобилистов, как поехать в Феодосию Керчь или Симферополь

Со стороны Керчи на автоподходах к Крымскому мосту появились первые информационные указатели.

«На автоподходе к Крымскому мосту установили первые информационные указатели», — сообщает пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма на своей странице в соцсети, сообщает сайт «Комсомольская правда» в Крыму.

Над трассой дорожные указатели информируют автомобилистов, как поехать в Феодосию, Керчь или Симферополь.

Автомобильный и железнодорожный транспортный переход через Керченский пролив, длинна которого составляет 19 километров, соединит Крым с Таманским полуостровом. Транспортный переход спроектирован в виде двух мостов, расположенных параллельно.

Строительство Крымского моста было развернуто в феврале 2016 года. Планируется, что открытие автомобильного движения в рабочем режиме, а также начало временной эксплуатации трассы произойдет до 30 мая этого года. Объект полностью будет введен в эксплуатацию к концу 2018 года.