Крымский мост: автоподходы готовы на 93%

Уже установлены знаки, ограждение, освещение. И конечно, самое главное — идеально гладкий асфальт. Строители обещают, что такими же качественными будут все 250 километров «Тавриды» и, конечно, 19 километров Крымского моста, передает "ТВ Центр"

Сейчас здесь готовятся запустить движение. Первые автомобили пересекут Керченский пролив по мосту уже в мае. На полгода раньше запланированного срока. Поэтому строителям приходится торопиться и с подъездными путями. Ведь главное — избежать эффекта «бутылочного горлышка», когда с четырехполосного моста автомобили будут выезжать на двухполосную дорогу.

Сергей Карпов. "Открыть рабочее движение к моменту открытия моста мы сможем. То что касается пробок, их на этом участке не будет. Пропускная способность полностью соответствует способности Крымского моста", — говорит руководитель управления дорожного хозяйства Республики Крым

В самом разгаре и строительство трассы «Таврида». Из Керчи до Севастополя по ней можно будет добраться в обход городов и курортных поселков. Многочасовые заторы по дороге на отдых должны остаться в прошлом. В конце этого года запустят движение пока по двум полосам.

Сейчас новые участки «Тавриды» строят одновременно на семи отрезках. Чтобы летом асфальт не поплыл от жары, а зимой не потрескался от холода, используют специальную смесь. Битум и грунт смешивают особым образом. Для этого вдоль всей стройки возвели асфальтовые заводы, которые работают только для «Тавриды».

Четырехполосное движение сквозь весь полуостров запустят уже через полтора года. От Керчи до Севастополя — всего за два часа. Без пробок и по самой современной трассе. «Таврида» — это дорога на крымские курорты для всей страны.