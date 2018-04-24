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Автоподход к Крымскому мосту со стороны Керчи готов на 93%
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Автоподход к Крымскому мосту со стороны Керчи готов на 93% 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТВ Центр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Автомобильный подход к Крымскому мосту со стороны Керчи готов на 93%, работы идут по графику, открытие рабочего движения по этой дороге будет синхронизировано с открытием транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства республики.
Открытие автомобильной части Крымского моста для движения легковых автомобилей и автобусов ожидается в мае 2018 года.
"Автомобильный подход к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крыма готов на 93%. Мы оцениваем готовность подходов достаточно высоко, и рабочее движение к моменту открытия Крымского моста будет запущено", — говорится в сообщении со ссылкой на главу госкомитета Сергея Карпова.
Он отметил, что не ожидает пробок на автоподходе к мосту после его запуска. «Что касается пробок на этом участке, то их не будет. Пропускная способность автоподходов полностью соответствует пропускной способности Крымского моста», — сказал Карпов.
Работы по строительству дорожной части автоподхода к транспортному переходу между Крымом и остальной частью России начали в конце февраля 2017 года. «Устройство насыпи земляного полотна основного хода выполнено на 100%, верхний слой основания выполнен на 94%, нижний слой покрытия — на 88%. На автоподходе уложено 8,5 км асфальта в 4-х полосном исполнении из 8,6 км общей протяженности подхода», — отметили в пресс-службе.
Сейчас на автоподходе в Керчи монтируют наружное электроосвещение, электроснабжение, укрепляют откосы насыпи земляного полотна, устанавливают барьерное ограждение, шумозащитные экраны, наносят дорожную разметку, добавили в госкомитете.
Автомобильный подход к Крымскому мосту в Керчи — это один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Он соединит Крымский мост с федеральной трассой «Таврида», обеспечив возможность комфортного перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материковую часть РФ.
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