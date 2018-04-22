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Возле Крымского моста построят храм Александра Невского
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Возле Крымского моста построят храм Александра Невского 

Национальная Служба Новостей 57 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сергей Бороздин принял участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме
Глава администрации Керчи Сергей Бороздин принял участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел в Крыму с 19 по 21 апреля.
Как рассказал НСН Бороздин, в секции «Развитие имиджа Республики Крым» был подписан договор безвозмездного пользования земельными участками между администрацией Керчи и Православной религиозной организацией «Феодосийская епархия».
В документах идёт речь об участке земли с левой стороны от Крымского моста. По проекту, который разработал Московский культурный центр, здесь планируется построить Храм Александра Невского высотой 92 метра.
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