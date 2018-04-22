Возле Крымского моста построят храм Александра Невского 

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Сергей Бороздин принял участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме

Глава администрации Керчи Сергей Бороздин принял участие в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел в Крыму с 19 по 21 апреля.

Как рассказал НСН Бороздин, в секции «Развитие имиджа Республики Крым» был подписан договор безвозмездного пользования земельными участками между администрацией Керчи и Православной религиозной организацией «Феодосийская епархия».