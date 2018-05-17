«Длинный прыжок» и другие провалы «супердиверсанта» Скорцени

Отто Скорцени называли «супердиверсантом», но большая часть его диверсий закончилась провалом. Он избежал обвинения за свою службу нацистской Германии , а после войны занимался бизнесом и даже успел поработать на Моссад.

Мистификатор

Скорцени был человеком, написавшим свою биографию. От этого многие её «героические» пункты до сих пор кажутся весьма спорными. Отто щедро приписывал себе заслуги. Так, например, он утверждал, что в составе дивизии СС «Райх» участвовал в штурме Брестской крепости.

Но это никак не вяжется с исторической правдой, а она состоит в том, что Брестскую крепость штурмовала 45-я пехотная дивизия вермахта. Дивизия СС «Райх» в первый день Великой Отечественной войны входила в резерв 2-й танковой группы Гудериана — в 46-й моторизованный корпус, который дислоцировался в 50-80 км от границы. В битве под Москвой Скорцени также не участвовал, поскольку его, как он сам писал «свалил жестокий приступ воспаления желчного пузыря». Лечился он в родной Вене . В принципе, на этом фронтовая карьера «неуловимого Отто» закончилась, что, впрочем, не помешало Скорцени смело фантазировать на тему того «почему мы не взяли Москву» и рассуждать о военной стратегии.

Операция «Айхе»

Самой известной операцией, проведенной Отто, было освобождение Муссолини, который 25 июля 1943 года был задержан и посажен под арест. Куда посажен — это Скорцени предстояло выяснить в первую очередь. Запутывая потенциальных освободителей, итальянцы несколько раз меняли местоположение одиозного арестанта.

Муссолини успел посидеть и на корвете «Персефоне», и на Ла Мадалене, и на Понтийских островах. Наконец, местом заточения дуче был выбран отель «Кампо императоре». Скорцени, каким бы авантюристом он ни был, не мог полагаться на удачу. Предварительно была проведена разведка местности, сделаны её снимки. Результат проверки был неутешительным — отель находился в горной скалистой местности, до куда добраться было крайне непросто. Нужно было действовать решительно и малой группой.

В качестве средства доставки диверсантов были выбраны планеры. Из-за крушения двух планеров, в том числе штурманского, который попал в воздушную воронку и разбился, Отто пришлось взять управление в свои руки. Справился он «большой кровью» — 31 десантник погиб, 16 — получили тяжелые травмы. То есть во время проведения небоевой операции потери составили 40%. Как написал в своей «Истории Второй мировой войны» немецкий генерал Типпельскирх — это была «авантюрная, принесшая много жертв» операция. Однако уцелевшие планеры приземлились, всего в 18 метрах от отеля. Захват был стремительным. Почти без выстрелов итальянская охрана была нейтрализована — взятый на операцию итальянский генерал Сколетти убедил своих соплеменников сложить оружие. Как утверждал Отто, в честь капитуляции итальянцы даже принесли ему бокал красного вина. Освободить Муссолини — половина дела. Теперь перед Скорцени встала задача не менее сложная — доставить дуче в ставку Гитлера. Решено было осуществлять переброску на двухместном самолете «Шторх». Была оперативно освобождена от валунов площадка для приземления. Как ни отнекивался пилот, Скорцени решил лично сопровождать дуче. Перегруженный самолет еле взлетел. Вскоре он был посажен на аэродроме в Риме , откуда Муссолини доставили в ставку Гитлера.

Агент Моссада

Долгое время Отто Скорцени считался «идеальным нацистом», однако в 2006 году его репутация была серьезно «подмочена». В газете «Маариф» была опубликована статья авторства Михаила Хейфеца , в которой черным по белому указывалось, что легендарный Отто в 60-е годы работал на израильскую разведку. Конечно, это была сенсация! Все дело было в вечном противостоянии Израиля Египта , в котором активно развивалась военная программа. На Египет работали немецкие специалисты из числа бывших нацистов. Усиление Египта было опасно для Израиля и Моссад начал свою операцию. Глава спецслужбы Меир Амит начал вербовку среди немецких военных специалистов в Египте. Руководил операцией Рафи Эйтан. Моссадовцы искали «экс-наци», который бы мог достать важные документы. Таким «экс-наци» и стал Скорценни. Он был завербован Моссадом в обмен на «свободу от страха». Совершенное до этого убийство Эйхмана давало Скорцени понять, что он может быть следующим.

Моссадом был также завербован «Валентин» — тоже бывший нацист, знакомый Скорцени. Он курировал найм немецких специалистов Египтом и обеспечивал их безопасность. То есть у него был полный доступ ко всем документам. «Валентин» фотографировал документы и передавал их Скорцени. Скорцени — Меиру. Моссад сделал «ход конем». Списки всех нелегально работающих немцев в Египте были доставлены министру обороны ФРГ Штраусу. Во избежание международного скандала, Штраус предпочел отозвать ученых. Их попросту «купили» — предложили компенсацию, большую, чем их будущие гонорары. Конечно, в своих мемуарах Отто Скорцени ни словом не обмолвился о своей «дружбе» с израильской разведкой.

«Березино». Провал

Случались в жизни Скорцени и катастрофические провалы. Таковым стала его «героическая» помощь отряду фашистов, затерявшихся в районе реки Березина. Провал был в том, что никакого фашистского отряда не было, а Отто попался на удочку советской дезинформации. Дело было так. 18 августа 1944 года советский разведчик Александр Демьянов, которого фашисты знали как своего агента «Макса» радировал: в районе Березины уцелел большой отряд вермахта, численностью более двух тысяч человек, чудом избежавший разгрома и укрывшийся в болотистой местности. Во главе «отряда» стоял завербованный 4-м управлением НКВД подполковник Шерхорн («Шубин»). Скорцени, понятно, не был дураком. Он сразу же начал проверять информацию по своим каналам. Даже отправил в указанный район 8 парашютистов, которым надлежало собрать информацию и удостовериться в том, что это не «утка». Все 8 агентов были пойманы, а часть из них завербована НКВД.

В своих воспоминаниях Скорцени с гордостью писал:

«Наше радио уловило ответ. Сначала прошел настроечный сигнал, затем особый сигнал, означавший, что наши люди вышли на связь без помех (нелишняя предосторожность: отсутствие сигнала означало бы, что радист взят в плен и его силой заставили выйти на связь). И ещё великолепная новость: отряд Шерхорна существует».

Скорцени принялся активно помогать «отряду Шерхорна». Оказалось, что в нем пропадает талант снабженца. За 8 месяцев, благодаря усилиям Отто, в район дислокации «отряда» было совершено 39 самолетовылетов и выброшено 22 германских разведчика (все они были арестованы советскими контрразведчиками), 13 радиостанций, 255 мест груза с вооружением, обмундированием, продовольствием, боеприпасами, медикаментами, и 1 777 000 рублей.

Скорцени был обманут, но даже не догадывался об этом, а «героическому отряду» с одной из посылок в марте 1945 года были сброшены Железные кресты и пустые наградные листы, самого же Шерхорна Гитлер повысил в звании и наградил Рыцарским железным крестом.

«Длинный прыжок». Еще провал

Еще одним провалом Скорцени стала организация покушения на лидеров антигитлеровской коалиции во время Тегеранской конференции. Операция была поэтично названа «Длинный прыжок». Разрабатывал операцию Отто Скоцени. Координировал — сам Кальтенбруннер.

Немецкая разведка узнала о времени и месте проведения конференции в середине октября 1943 года, расшифровав американский военно-морской код. Советская разведка быстро раскрыла заговор.

Группа боевиков Скорцени проходила подготовку возле Винницы, куда к тому времени уже были переброшены советские разведчики. По одной из версий развития событий, разведчик Кузнецов установил дружеские отношения с офицером немецкой спецслужбы Остером. Задолжав Кузнецову, Остер предложил расплатиться с ним иранскими коврами, которые собирался привезти в Винницу из деловой поездки в Тегеран