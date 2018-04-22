Ещё
Повысить грамотность помогут Пушкин и Толстой — эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Повысить грамотность помогут Пушкин и Толстой — эксперт 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости Крым. Необходимо повышать уровень грамотности населения. Этому способствует, в частности, чтение классической литературы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила кандидат филологических наук, заместитель декана по воспитательной работе факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. Вернадского Наталья Сегал.
"Чтобы повысить грамотность, нужно читать классику (Пушкина, Толстого, Достоевского), потому что она сформировала современный русский язык… Кроме того, существует множество пособий для людей, которые хотят повысить грамотность. Не обязательно нанимать репетитора, хотя это мотивирует (потому что нужно ходить на занятия), а достаточно просто уделить время изучению русского языка (дома — ред.), каждый вечер — по 30 минут", — посоветовала она.
При этом Сегал рассказала, что крымчане, которые в прошлую субботу участвовали в акции «Тотальный диктант», больше всего ошибок допустили в сложных словах и тех, которые активно не используются в лексиконе, например, «чересчур», «струганый», «палисадник». «Когда мы их в разговоре используем, не задумываемся о том, как они пишутся», — пояснила она.
Вместе с тем специалист отметила интерес крымской молодежи к «Тотальному диктанту»: с каждым годом растет количество молодых людей, желающих проверить свои знания по русскому языку.
РИА Новости Крым: последние новости
Крыму для развития делового туризма нужны конгресс-холлы – Черняк В Крыму продлили табу на костры и фейерверки Проверки пожарной безопасности соцобъектов Крыма продлятся до мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли способ сдержать Россию388
Захарова сообщила хорошую новость301
Масляков резко пригрозил Светлакову117
«На ноги встали все деревни, все маленькие, большие города»679
Армения подошла к опасной черте127
Видео
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
00:43
«Турецкое упрямство доведёт США до бешенства»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение