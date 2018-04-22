Повысить грамотность помогут Пушкин и Толстой — эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ , 19 апр — РИА Новости Крым . Необходимо повышать уровень грамотности населения. Этому способствует, в частности, чтение классической литературы. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила кандидат филологических наук, заместитель декана по воспитательной работе факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. Вернадского Наталья Сегал.

"Чтобы повысить грамотность, нужно читать классику (Пушкина, Толстого, Достоевского), потому что она сформировала современный русский язык… Кроме того, существует множество пособий для людей, которые хотят повысить грамотность. Не обязательно нанимать репетитора, хотя это мотивирует (потому что нужно ходить на занятия), а достаточно просто уделить время изучению русского языка (дома — ред.), каждый вечер — по 30 минут", — посоветовала она.

При этом Сегал рассказала, что крымчане, которые в прошлую субботу участвовали в акции «Тотальный диктант», больше всего ошибок допустили в сложных словах и тех, которые активно не используются в лексиконе, например, «чересчур», «струганый», «палисадник». «Когда мы их в разговоре используем, не задумываемся о том, как они пишутся», — пояснила она.

Вместе с тем специалист отметила интерес крымской молодежи к «Тотальному диктанту»: с каждым годом растет количество молодых людей, желающих проверить свои знания по русскому языку.