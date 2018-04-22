Крыму для развития делового туризма нужны конгресс-холлы — Черняк

По его словам, сейчас в Крыму работают три конгресс-холла: два — на ЮБК, один — в Симферополе.

"Такие объекты должны вмещать до 10 тыс. человек, чтобы там могли помещаться катера, средства малой авиации, комбайны, автомобили или автобусы. Строительство больших конгресс-холлов, где можно проводить конференции, Крыму нужны, это даст очередной толчок для развития предпринимательства и делового туризма. Потому что под каждую выставку, как правило, организовываются семинары, деловые встречи, приглашаются эксперты в различных сферах. Крым востребован в этом плане. Однако отсутствие таких площадок сдерживает фактор развития этого направления", — подчеркнул Черняк.

Глава комитета отметил интерес инвесторов к созданию таких конгресс-холлов. По его мнению, с точки зрения логистики рационально их было бы строить в крымской столице.

"Желающие есть. Были инвесторы, которые рассматривали возможности организации больших объектов в доступности к новому терминалу аэропорта, как это существует во многих зарубежных странах, где большие выставочные центры расположены недалеко от авиатерминалов. Симферополь — это сосредоточие не только центральных органов власти, но и центральных офисов всех предприятий, банков, поэтому проведение подобных масштабных международных мероприятий здесь было бы вдвойне правильнее и выгоднее", — считает Черняк.