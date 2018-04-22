Как проходило идейное становление Красной армии

Ровно 100 лет назад был официально утверждён текст первой советской присяги для бойцов Красной армии. Этот шаг заложил основы патриотической идеологии военного института. Армию, которую в своих ранних трудах Ленин называл «паразитом», не раз упрекали за отсутствие дисциплины. Однако, как считают историки, несмотря на разнородный кадровый состав, РККА довольно быстро стала надёжной защитницей государственного суверенитета. Что послужило духовным началом для формирования легендарной Красной армии — в материале RT.

От «паразита» до «защитницы трудящихся»

На этапе своего политического становления Владимир Ленин идеалистически смотрел на многие аспекты функционирования государственности. Так, в своей работе «Государство и революция» будущий вождь пролетариата назвал регулярную армию и чиновничество «паразитом на теле буржуазного общества, порождённым раздирающими его противоречиями».

События 1917 года сначала в известной мере подтвердили правоту лидера большевиков. Достаточно было российской государственности пошатнуться, как в армии пошёл процесс распада. По воспоминаниям полковника Михаила Левитова, часть солдат проигнорировали церемонию принесения присяги Временному правительству, отправившись на отдых.

Военнослужащие царской армии чётко осознавали, кому подчинялись. Принимая присягу, они клялись «верно и нелицемерно» служить императору и его наследнику. Временное правительство же призывало присягать не конкретной персоне и даже не родной земле, а государству, которое для многих солдат было весьма абстрактной категорией.

Большевики, в свою очередь, полагались изначально не на регулярную армию, а на идеологически мотивированных добровольцев из Красной гвардии, осознанно сделавших свой выбор. Однако на практике всё было не так просто.

«Среди добровольцев оказалось множество людей, руководствовавшихся не какими-то идеалами, а тем, что просто не могли найти себе места в мирной жизни», — рассказал в интервью RT военный эксперт, полковник в отставке Главного управления Генштаба ВС России Григорий Ванин.

По словам эксперта, дисциплина среди добровольцев отсутствовала, многие из них занимались не службой, а мародёрством. Даже во время штурма Зимнего представители отрядов Красной гвардии оказались в меньшинстве в толпе революционеров.

В Киеве, несмотря на массовую поддержку населения и идейную мотивацию, отряды Красной гвардии были быстро разгромлены «украинизированными» частями, набранными из солдат регулярной армии Симоном Петлюрой. А на горизонте уже виднелись враги советской власти опаснее петлюровцев — германская армия и зарождающееся на юге России Белое движение.

Поэтому 15 января 1918 года Совнарком РСФСР подписал декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии, а 11 февраля — и Военно-морского флота. 23 февраля Совет народных комиссаров опубликовал воззвание к гражданам под лозунгом «Социалистическое отечество в опасности!». Рассуждения об «армии-паразите» остались в прошлом.

Рождение в муках

РККА была уже регулярной армией, но на первых порах её подразделения создавались и руководились местными советами, в которых заседала достаточно пёстрая в идеологическом плане публика. И это привело, по словам Григория Ванина, к установлению «революционной партизанщины». Солдаты всё ещё не до конца представляли себе, за что и за кого им предстоит воевать. Однако эта проблема была решена весной 1918 года при деятельном участии наркома по военным делам Льва Троцкого

В марте был создан Высший военный совет, а 22 апреля Всероссийский центральный исполнительный комитет своими декретами отменил выборность военных должностей и утвердил текст первой присяги, разработанной лично Львом Троцким и начинавшейся словами:

«Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обязуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное дело и как зеницу ока охранять народное и военное имущество от порчи и расхищения».

Параллельно в Красную армию начали массово привлекать так называемых военспецов — бывших царских офицеров. Контролировать их, а также ход идеологического просвещения солдат должны были военные комиссары. Так в армии возник принцип «двуначалия», а с «партизанщиной» было покончено.

«Красная армия была построена по классовому признаку», — отметил в беседе с RT доктор исторических наук, профессор СПбГУ Борис Старков.

Комиссары проводили в войсках достаточно эффективную идеологическую работу. Под их влиянием люди осознавали, что такое «класс трудящихся». И это понятие казалось им ближе и доступнее, чем абстрактное государство Временного правительства, не имевшее чётко выраженной идеологии. Что самое любопытное, поверили большевикам и многие из тех, кто в своё время служил царю.

«Бывшие царские офицеры понимали, что нужно поднимать страну, что всё изменилось. Многие из них увидели, что будущее России за большевиками», — подчеркнул Старков.

По словам Григория Ванина, в Гражданской войне участвовали около половины офицеров разных войск, служб и чинов царской армии.

«Это около 75 тыс. человек. Из них две трети, порядка 50 тыс., оказались на стороне красных. Вот они как раз и создавали РККА как профессионалы, следуя опыту русской армии и реализуя наработки царского Генштаба», — рассказал RT эксперт.

29 мая 1918 года ВЦИК провёл массовую принудительную мобилизацию в Приволжском, Уральском и Западно-Сибирском военных округах, а также в Петрограде и Москве . Красная армия окончательно обрела регулярный характер.

«РККА создавалась путём проб и ошибок, это был мучительный процесс, который в конце концов привел её к победе», — отметил Борис Старков.

Защитники Отечества

Идеологические оппоненты давали Красной армии оскорбительные определения, обвиняли её в отсутствии дисциплины и в низкой эффективности. Подобные утверждения можно встретить в публицистике и в наши дни. Однако военные эксперты с этим не согласны.

Аналитик подчеркнул, что Красная армия была не «инструментом мировой революции», а важным институтом Советского государства, защитницей его суверенитета. И с этой задачей она справлялась всегда.

В 1930-е годы в идеологической работе, проводимой в Красной армии, всё более отчётливо стали звучать патриотические нотки. В 1939-м был утверждён новый текст присяги, из которого пропало упоминание о «трудящихся всего мира». Военнослужащие теперь давали клятву верности Родине и народу.

«В 1939 году буржуазия как класс в России перестала существовать, она была подавлена полностью. Предпосылок для возрождения капитализма в стране не было, поэтому стоял вопрос о защите всего отечества. Соответственно, в присяге 1939 года был сделан акцент на советской Родине», — констатировал доктор военных наук, председатель Союза геополитиков Константин Сивков

Если ранняя Красная армия отвергала офицерство как явление, то в 1930-х начался обратный процесс. В 1935 году в РККА были введены персональные звания (хоть и являющиеся производными от должностей), в 1940-м в армию вернулись «генералы» и «адмиралы». А в 1943 году произошла унификация званий в вооружённых силах, были введены погоны, восстановлены знаки различия времён Российской империи. Григорий Ванин назвал этот процесс преодолением революционного максимализма, благодаря чему советское руководство сумело эффективно объединить опыт царской России и Советского Союза.