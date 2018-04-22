Мэр французского города получила награду России за сохранение памяти о русских солдатах 

КУРСИ /Франция/, 22 апреля. /ТАСС/. Мэр французского Курси Мартин Жолли удостоена российского ордена Дружбы за вклад в увековечение памяти русских солдат, освободивших город от немецкой оккупации в Первую мировую войну. Награду вручил в воскресенье посол РФ во Франции Алексей Мешков.
"Мы никогда не забудем о подвиге солдат Русского экспедиционного корпуса, — сказала глава французского города. — Они были направлены Россией на помощь Франции в критический период Великой войны и пожертвовали жизнью ради нашей свободы". «Мы должны передать память об этом будущим поколениям», — подчеркнула она.
На церемонии отмечалось, что в апреле 1917 года во время трехдневного наступления, в ходе которого был освобожден Курси, русский корпус потерял более пяти тысяч солдат и офицеров. Алексей Мешков, Мартин Жолли, руководители департамента Марна, представители военного командования возложили цветы к памятнику русским воинам на центральной площади города.
"Россия, откликаясь на просьбу союзников, отправила сюда своих солдат, — сказал посол РФ во Франции. — Весной 1917 года наши солдаты одержали важные победы. Все русские полки были отмечены французскими наградами". «После революционных событий в России около тысячи солдат русского корпуса остались во Франции и участвовали в составе французской армии в защите Франции до окончания войны», — подчеркнул он.
Сенатор от департамента Марны Ив Детрень напомнил, что в этом году отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. «Эта годовщина должна укрепить нас в желании сделать это столетие столетием мира», — сказал он.
Депутат Национального собрания от Марны Валери Бове отметила, что на территории департамента установлено несколько памятников русским солдатам. В современном мире, подчеркнула она, важно помнить события истории.
Помощь с первых дней войны
Великая война, как отметили участники церемонии, стала тяжелейшим испытанием для Франции. Выстоять в этом конфликте французам удалось во многом благодаря помощи, которую Россия постоянно оказывала союзникам с первых же дней войны. «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат», — так оценивал помощь, которую оказала русская армия, выдающийся французский военачальник, маршал Фердинанд Фош.
При освобождении города проявил отвагу пулеметчик Родион Малиновский — будущий маршал Советского Союза. В сражении при Курси он был ранен. За свою доблесть русский солдат получил французскую боевую награду — Военный крест. Другую награду Франции — орден Почетного легиона степени великого офицера — он получил уже в 1945 году после окончания Второй мировой войны, в которой Россия и Франция вновь были союзниками в борьбе с общим врагом.
От жителей Курси
В Курси памятник русским защитникам Франции был установлен в апреле 2015 года. Весной 2017 года в военном некрополе в Сент-Илер-Ле-Гран был захоронен с воинскими почестями неизвестный русский солдат, останки которого обнаружил на месте атаки пехотинцев Русского экспедиционного корпуса руководитель французской военно— исторической экспедиции Пьер Малиновский. Летом этого года он намерен вернуться на Марну для продолжения экспедиции.
"Мне хотелось бы, чтобы современная Франция воздала почести каждому русскому герою, погибшему за ее свободу", — сказал ТАСС французский историк. Он приветствовал присоединение к его поискам в минувшем году российских студентов. Российское военное историческое общество, отметил исследователь, признало «Лучшим молодежным проектом» международную военно-историческую поисковую экспедицию «Русский экспедиционный корпус. Курси».
Жители Курси начали в воскресенье акцию, посвященную франко-российской дружбе. Они намерены собрать партию мягких игрушек, чтобы направить Россию. Воспитанники российских детских домов получат в подарок из Франции плюшевого мишку — копию талисмана, привезенного сюда более 100 лет назад русскими солдатами.
Легион чести
Россия оказала неоценимую помощь французской армии в период Первой мировой войны, считает специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, бывший министр обороны республики Жан-Пьер Шевенман. В 1914 году контрнаступление, начатое Россией на своем фронте до завершения мобилизации, заставило германское командование снять с парижского направления два армейских корпуса. Это ослабило натиск германской армии и спасло французскую столицу.
Несмотря на огромные потери на Восточном фронте, Россия отправила в 1916 году на помощь союзникам экспедиционный корпус в составе 45 тысяч воинов. В сражениях, развернувшихся в регионе Шампань — Арденны следующей весной, русские солдаты продемонстрировали бесстрашие и отвагу. Командовавший русскими частями во Франции генерал— лейтенант Николай Лохвицкий стал командором ордена Почетного легиона.
Вскоре после революционных событий в России соединение решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений. Своей доблестью они заслужили во французской армии звание «Легиона чести».