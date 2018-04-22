Мэр французского города получила награду России за сохранение памяти о русских солдатах

КУРСИ / Франция /, 22 апреля. / ТАСС /. Мэр французского Курси Мартин Жолли удостоена российского ордена Дружбы за вклад в увековечение памяти русских солдат, освободивших город от немецкой оккупации в Первую мировую войну. Награду вручил в воскресенье посол РФ во Франции Алексей Мешков

"Мы никогда не забудем о подвиге солдат Русского экспедиционного корпуса, — сказала глава французского города. — Они были направлены Россией на помощь Франции в критический период Великой войны и пожертвовали жизнью ради нашей свободы". «Мы должны передать память об этом будущим поколениям», — подчеркнула она.

На церемонии отмечалось, что в апреле 1917 года во время трехдневного наступления, в ходе которого был освобожден Курси, русский корпус потерял более пяти тысяч солдат и офицеров. Алексей Мешков, Мартин Жолли, руководители департамента Марна, представители военного командования возложили цветы к памятнику русским воинам на центральной площади города.

"Россия, откликаясь на просьбу союзников, отправила сюда своих солдат, — сказал посол РФ во Франции. — Весной 1917 года наши солдаты одержали важные победы. Все русские полки были отмечены французскими наградами". «После революционных событий в России около тысячи солдат русского корпуса остались во Франции и участвовали в составе французской армии в защите Франции до окончания войны», — подчеркнул он.

Сенатор от департамента Марны Ив Детрень напомнил, что в этом году отмечается 100-летие окончания Первой мировой войны. «Эта годовщина должна укрепить нас в желании сделать это столетие столетием мира», — сказал он.

Депутат Национального собрания от Марны Валери Бове отметила, что на территории департамента установлено несколько памятников русским солдатам. В современном мире, подчеркнула она, важно помнить события истории.

Помощь с первых дней войны

Великая война, как отметили участники церемонии, стала тяжелейшим испытанием для Франции. Выстоять в этом конфликте французам удалось во многом благодаря помощи, которую Россия постоянно оказывала союзникам с первых же дней войны. «Если Франция и не была стерта с карты Европы, то в первую очередь благодаря мужеству русских солдат», — так оценивал помощь, которую оказала русская армия, выдающийся французский военачальник, маршал Фердинанд Фош.

При освобождении города проявил отвагу пулеметчик Родион Малиновский — будущий маршал Советского Союза. В сражении при Курси он был ранен. За свою доблесть русский солдат получил французскую боевую награду — Военный крест. Другую награду Франции — орден Почетного легиона степени великого офицера — он получил уже в 1945 году после окончания Второй мировой войны, в которой Россия и Франция вновь были союзниками в борьбе с общим врагом.

От жителей Курси

В Курси памятник русским защитникам Франции был установлен в апреле 2015 года. Весной 2017 года в военном некрополе в Сент-Илер-Ле-Гран был захоронен с воинскими почестями неизвестный русский солдат, останки которого обнаружил на месте атаки пехотинцев Русского экспедиционного корпуса руководитель французской военно— исторической экспедиции Пьер Малиновский . Летом этого года он намерен вернуться на Марну для продолжения экспедиции.

"Мне хотелось бы, чтобы современная Франция воздала почести каждому русскому герою, погибшему за ее свободу", — сказал ТАСС французский историк. Он приветствовал присоединение к его поискам в минувшем году российских студентов. Российское военное историческое общество, отметил исследователь, признало «Лучшим молодежным проектом» международную военно-историческую поисковую экспедицию «Русский экспедиционный корпус. Курси».

Жители Курси начали в воскресенье акцию, посвященную франко-российской дружбе. Они намерены собрать партию мягких игрушек, чтобы направить Россию. Воспитанники российских детских домов получат в подарок из Франции плюшевого мишку — копию талисмана, привезенного сюда более 100 лет назад русскими солдатами.

Легион чести

Россия оказала неоценимую помощь французской армии в период Первой мировой войны, считает специальный представитель Франции по развитию связей с РФ, бывший министр обороны республики Жан-Пьер Шевенман. В 1914 году контрнаступление, начатое Россией на своем фронте до завершения мобилизации, заставило германское командование снять с парижского направления два армейских корпуса. Это ослабило натиск германской армии и спасло французскую столицу.

Несмотря на огромные потери на Восточном фронте, Россия отправила в 1916 году на помощь союзникам экспедиционный корпус в составе 45 тысяч воинов. В сражениях, развернувшихся в регионе Шампань — Арденны следующей весной, русские солдаты продемонстрировали бесстрашие и отвагу. Командовавший русскими частями во Франции генерал— лейтенант Николай Лохвицкий стал командором ордена Почетного легиона.

Вскоре после революционных событий в России соединение решили расформировать, но сотни русских добровольцев продолжили службу в войсках союзников на полях сражений. Своей доблестью они заслужили во французской армии звание «Легиона чести».