Как лекарственные препараты влияют на мужскую потенцию

Не секрет, что почти все лекарственные препараты обладают теми или иными побочными явлениями. Есть среди них и такие, которые влияют на мужскую потенцию, причем если некоторые действуют временно, то другие могут сформировать постоянную эректильную дисфункцию.

Препараты на основе брома

Среди солдат Советской Армии долгое время блуждал миф, что всем новобранцам в столовых учебных отделений в пищу добавляют бром. Дескать, таким образом, врачи добиваются снижения потенции у молодых мужских организмов, чтобы юноши могли полностью переключиться на изучение военного дела. Насколько это было правдой, до сих неизвестно. Урологи заявляют, что разовый прием бромосодержащего лекарства к снижению потенции никак не приводит, для этого потребуется пройти полный курс подобной терапии. Только накопленный в организме в большом количестве бром действительно снижает возбудимость, уровень тестостерона и сексуальную активность. Но в чистом виде его все-таки не используют. Однако следует знать, что бром входит в состав некоторых современных препаратов гепатопротекторного ряда, положительно влияющих на функцию печени. Также он встречается в антиастенических, кардиотонических и даже иммуномодулирующих средствах. Бром имеется и в некоторых продуктах питания, например в фундуке, арахисе и миндале, а также в достаточном количестве в чечевице, горохе и фасоли. Но при низкой концентрации этого вещества, а тем более после отмены приема бромосодержащего препарата мужская потенция успешно восстанавливается до изначального уровня.

Лекарства для снижения давления

Повышенное артериальное давление, гипертония — частое явление у крупных мужчин среднего и старшего возраста. В качестве лекарства врачи назначают определенные гипотензивные средства и ингибиторы. Все они предназначены для активного снижения высокого кровяного давления, ведь оно может спровоцировать сердечные или мозговые инсульты. А они, в свою очередь, очень часто приводят к параличу конечностей, нарушению речи и даже смерти.

Между тем, эрекция, как известно, возникает именно на основе увеличенного напора в кровеносных сосудах, расположенных в области малого таза. И прием лекарств, понижающих давление, у мужчин приводит и к снижению половой потенции. В этом случае приходится делать выбор: либо здоровье и жизнь, либо сексуальная активность и большой риск развития необратимых последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь при гипертонии принимать соответствующие препараты приходится всю жизнь.

Успокоительные таблетки и нейролептики

Все анксиолитические, седативные средства, антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики снижают не только возбудимые, тревожные, панические состояния, истерики и психические приступы, но и выработку мужских гормонов. Помимо этого большая часть неврологических и психических расстройств так или иначе связаны с эмоционально-сексуальной активностью и соответственно, любое лечение, назначенное неврологом или психиатром, спровоцирует сильное снижение мужской потенции. На нее негативно повлияют даже простые успокоительные мятные капли или настойка пустырника, которую нервным беременным женщинам порой выписывают в большом количестве.

И здесь опять же мужчинам приходится делать нелегкий выбор — либо эмоциональное спокойствие и стабильное, адекватное состояние, либо половая жизнь. Сильнодействующие препараты неврологи и психиатры назначают только в крайних случаях, но часто даже после отмены такого курса, мужская потенция если и восстанавливается, то не полностью.

Гормональные средства

Считается, что с гормональными проблемами мужчины практически не сталкиваются. Но это не так. В данном случае речь идет не о нехватке половых гормонов, а о заболеваниях, связанных с органами внутренней секреции. Например, препараты для лечения острого или хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки часто содержат в себе гормон желез желудка, призванный понизить выработку его секреторной функции. В качестве побочного явления такие лекарства снижают и потенцию, а также выработку тестостерона. Но после приема необходимого курса, за редким исключением, сексуальная активность восстанавливается. Хорошая работа органов желудочно-кишечного тракта — важный залог качественной и здоровой жизни.

Другой вариант — мужчины сами, по личной инициативе понижают собственную потенцию, когда начинают прием стероидов для увеличения мышечной массы. Наверняка многие культуристы и спортсмены могут назвать разного рода вспомогательные химические вещества якобы, не действующие на сексуальную сферу. Но это миф. Негормональных стероидов не бывает, иначе они не будут способствовать росту мышечной ткани. А любой чужеродный гормон всегда оставляет в организме свои последствия. Принимать стероиды или нет — индивидуальное решение совершеннолетнего человека. Он сам в ответе за свое мужское здоровье.

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