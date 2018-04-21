Наряд Беллы Потемкиной на «Белой вечеринке» был признан одним из лучших

Наряд Беллы Потемкиной на 40-м Московском кинофестивале пришелся по вкусу далеко не всем зрителям, а вот образ, который дизайнер выбрала для появления на традиционной White Party самого авторитетного журнала о кино The Hollywood Reporter , прошедшей вчера, ее поклонники оценили намного больше, хотя и высказали некоторые замечания.

На открытии Кинофестиваля Белла Потемкина появилась в простом, но элегантном фиолетовом платье, дополнив его большим количеством перьев. В итоге образ получился не скучным, но многим пришелся не по душе, тем более, что Белла дизайнер и спрос с нее гораздо больше, чем с людей других профессий. Однако к «Белой вечеринке», прошедшей на следующий день, Белла полностью изменила облик, появившись на красной дорожке в комплекте из брюк и топа, украшенного большим количеством перьев. Такой образ многим приглянулся гораздо больше, хотя некоторые посчитали сетку перебором.

Многие поклонники Потемкиной пришли в восторг от белого наряда, а брюки понравились всем без исключения. Тем не менее по поводу верхней части образа мнения разделились — необычный топ понравился далеко не всем. «Оригинальный и интересный образ!» «Это просто здорово! Я когда увидела верх, не думала, что там брюки! Очень красиво и неожиданно» «Идея замечательная, не очень понравилась ткань/сетка крылышек на фото. Хотелось нежнее, изысканней» «Брюки-супер, а вот верх — как-то не очень, блуза дешевит весь образ» «Очень красивый наряд, неотразимы Белла вы в нем» «Верхняя часть наряда никакая, украшает свой наряд Белла только собой» Тем не менее даже если образ Потемкиной не всем пришелся по душе, его определенно можно назвать одним из самых интересных на вечеринке.

Хотя для красной ковровой дорожки Потемкина выбирает сдержанные образы, не перебарщивая с сексуальностью, в последнее время поклонники дизайнера недовольны тем, что в обычной жизни на ней одежды все меньше. Недавно они возмущались, когда Белла опубликовала обнаженную фотографию, а неделю назад показала сомнительное видео, в котором танцует в купальнике.

Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!