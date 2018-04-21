Бабушка Екатерина: на сколько императрица была старше своих фаворитов

Личная жизнь Екатерины II изобилует любовными историями, которые стали таким же предметом обсуждения, как и её активная деятельность на политической ниве. Выйдя замуж в 14 лет, она не узнала счастья с Петром III, и может быть поэтому, искала любви в объятьях 12 официальных фаворитов. При этом только один фаворит Екатерины II был старше её по возрасту, остальные приходились моложе на несколько лет, а то и десятилетий.

Салтыков

Первый раз будущая правительница изменила мужу с его камергером Салтыковым, которого по некоторым данным приблизила к своей невестке сама императрица Елизавета, знавшая о холодных отношениях в семье сына.

Именно Салтыков на три года был опытнее Екатерины II, которая, пустившись в любовную авантюру, превратила его в посредника в своих тайных делах. Как раз на период их романа пришлось время рождения наследника престола Павла I, родителем которого официально был признан Пётр III, хотя молва приписывала отцовство Салтыкову, спешно отправленного после этого события послом в Швецию

Понятовский

Второго ребёнка, а именно прожившую всего 2 года дочь Анну, Екатерина II родила, будучи в отношениях с поляком Понятовским, который был младше на три года. Это чадо он считал своим, хотя супруг императрицы по привычке признал дитя, оставив в своем дневнике запись: «Бог знает, откуда моя жена беременеет; я не знаю мой ли этот ребёнок и должен ли я признавать его своим».

Единственный иностранец в сердечном списке императрицы Понятовский в качестве благосклонности получил от неё титул короля Польши , который потерял после российской аннексии Речи Посполитой.

На пять лет Екатерина II была старше фаворита Григория Орлова, с которым её связывала 12-летняя любовная связь, едва не завершившаяся законным браком. От этой длительной интрижки императрица родила сына Алексея, который воспитывался вне дворца и носил фамилию Бобринский.

Активный участник дворцового переворота, позволившего Екатерине II взойти на престол, Орлов не по собственной воле назначаемый на различные политические посты, отправился на мирные переговоры с турками в Фокшанах, а по прибытии домой узнал, что императрица сместила его с «должности» фаворита.

Васильчиков

Особого расположения Екатерины II удостоился статный красавец из Царскосельского караула Васильчиков, который был младше правительницы на 17 лет. Не отличавшийся широкими познаниями, он достаточно быстро наскучил императрице-просветительнице, которая спустя два года отношений щедро вознаградила Васильчикова и удалила из круга приближённых.

Потёмкин

Занявший вакантное место Потёмкин был моложе Екатерины II на 10 лет, что, по слухам, не помешало любовникам родить общую дочь Елизавету Тёмкину, и даже тайно венчаться. Официально их союз продолжался около двух лет, за которые Потёмкину удалось стать вторым по влиятельности лицом России

Однако и после отставки с поста фаворита он оставался другом и советником императрицы, который поддерживал её не только в политических делах, но и в сердечных вопросах. Потемкин подыскивал Екатерине II всех последующих фаворитов, за исключением сместившего его Завадовского и последнего возлюбленного правительницы Зубова.

Выбирая любовников из своих невежественных красавцев-адъютантов, Потёмкин хотел, чтобы они заменили его в постели, а не на государственном поприще.

Завадовский

Ровесник Потёмкина Завадовский приглянулся императрице, когда зачитывал ей доклад о делах в Малороссии. Его обаятельная внешность, манеры, образованность и смирный нрав пленили правительницу, которая стала осыпать его высокими милостями.

Данное обстоятельство встревожило Потёмкина, при помощи интриг добившегося устранения из дворца Завадовского. А меж тем этот фаворит был всерьёз влюблён в императрицу: главной жемчужиной возведенного им дворца в селе Екатеринодар была грандиозная статуя Екатерины в натуральный рост.

Зорич

Серб по происхождению и гусар по воинскому призванию Зорич, будучи на 14 лет младше императрицы, продержался в ранге её фаворита один год.

Малообразованный кутила, запутавшийся в многочисленных карточных долгах, быстро наскучил Екатерине II, которая как ни пыталась, не сумела обучить его хорошим привычкам.

Римский-Корсаков

Следующим место сердечного друга занял безумно красивый, невероятно галантный, но весьма ограниченный в умственных способностях капитан Римский-Корсаков, который был моложе императрицы на 25 лет. Обладая удивительным голосом, он быстро вскружил голову правительницы, даровавшей ему быстрый карьерный рост.

Большего заслужить он не успел, поскольку был застукан Екатериной II в опочивальне графини. Раздосадованный удалением со двора он повсюду распространялся о своей связи, ввиду чего был лишён должности и отправлен в Москву

Ланской

29 лет жизни разделяли императрицу и её 22-летнего любовника Ланского, который при первой встрече не произвел на неё никакого впечатления. Обратившись за протекцией к Потёмкину, уже через полгода он радовал своим присутствием Екатерину II, с которой делил любовь к философии, культуре и науке.

Намеренно не вмешивавшийся в политические игры, Ланской пользовался всеобщим уважением, отказывался от чинов и наград, истинно боготворил императрицу, но умер в 26 лет после падения с лошади. Тяжело переживавшая утрату Ланского императрица лишь спустя 9 месяцев после его смерти возобновила личную жизнь.

Ермолов

В качестве нового протеже выступил стройный блондин Ермолов, отличавшийся угрюмостью и чрезмерной простотой характера.

Императрица была старше его на 25 лет, общих интересов у них не обнаружилось, а потому эти отношения продлились чуть менее года.

Дмитриев-Мамонов

На следующий день после отставки Ермолова, Потёмкин предложил ей очередного претендента на сердце — своего дальнего родича Дмитриева-Мамонова, который был младше неё на 29 лет. Поначалу он не влезал в государственное управление, а лишь услаждал правительницу, но с течением времени стал проявлять отличные дипломатические способности.

Обрадованная таким обстоятельством правительница стала жаловать ему титулы и огромные состояния, но узнав о его тайной связи с фрейлиной Щербатовой, обручила их и отправила жить в Москву.

Зубов

Со своим последним возлюбленным Зубовым Екатерина II встретилась, когда ей было уже 60 лет, а ему шёл только 22 год. 44-летняя разница в возрасте нисколько не смущала императрицу, которая попросту потеряла голову от любви.

Певший ей дифирамбы Зубов сумел убедить её в искренности своих чувств, а она на волне эйфории передала ему все полномочия всесильного Потёмкина, полностью утратившего своё влияние во дворе.

Этот странный роман прервался со смертью Екатерины II, которая всегда оправдывала своё поведение воспитанием молодежи в духе Просвещения.