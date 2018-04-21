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На подъезде к «Крымской волне» высадили хвойные деревья
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На подъезде к «Крымской волне» высадили хвойные деревья 

РИА Новости Крым 24 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Сотрудники Симферопольского лесоохотничьего хозяйства вместе с администрацией аэропорта «Симферополь» благоустроили придорожную зону на подъезде к новому терминалу и высадили здесь 240 саженцев хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.
"Произведена очистка территории от сухостойных деревьев и кустарников, древесина и хворост складированы в места для последующей вывозки и утилизации. Также проведена посадка саженцев хвойных пород в количестве 240 единиц. Дальнейший уход и полив саженцев в течение вегетационного периода обеспечат сотрудники соответствующей службы аэропорта", — рассказали в ведомстве.
В Крыму с 21 марта по 19 мая проходит весенняя акция «Всероссийский день посадки леса», целью которой является привлечение внимания общества к проблемам восстановления и приумножения лесных богатств России.
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