На подъезде к «Крымской волне» высадили хвойные деревья

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 апр — РИА Новости Крым . Сотрудники Симферопольского лесоохотничьего хозяйства вместе с администрацией аэропорта «Симферополь» благоустроили придорожную зону на подъезде к новому терминалу и высадили здесь 240 саженцев хвойных деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Крыма.

"Произведена очистка территории от сухостойных деревьев и кустарников, древесина и хворост складированы в места для последующей вывозки и утилизации. Также проведена посадка саженцев хвойных пород в количестве 240 единиц. Дальнейший уход и полив саженцев в течение вегетационного периода обеспечат сотрудники соответствующей службы аэропорта", — рассказали в ведомстве.