Ещё
Зарубежные туристы смогут приехать в Крым через Кубань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зарубежные туристы смогут приехать в Крым через Кубань 

Прайм 44 минуты назад
Зарубежные туристы, которые из-за санкций не могут напрямую прилететь в Крым, могут сделать это через соседний Краснодарский край, между регионами подписано соответствующее соглашение, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
"Мы рады зарубежным гостям, и определенное количество иностранных туристов приезжает на полуостров, но говорить о потоках зарубежных туристов не приходится. В данном случае санкционные ограничения заметны", — сказал Волченко РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме.
Он отметил, что несмотря на ввод в эксплуатацию нового современного терминала аэропорта, который рассчитан на прием международных рейсов и имеет таможенный и пограничный пункты пропуска, не все иностранные гости готовы лететь в Крым напрямую.
"Для того чтобы снять это ограничение, мы подписали соответствующее соглашение с профильным министерством Краснодарского края, и сейчас разрабатываем совместные проекты", — сказал крымский министр.
Он пояснил, что между Крымом и Кубанью существуют все виды транспортного сообщения: автомобильное, авиационное, водное, и зарубежные гости смогут прилетать в Краснодар или Сочи и дальше следовать в Крым.
По словам Волченко, интерес к Крыму со стороны зарубежных туристов огромный.
"В Крыму произошло много исторических событий: и военных, и невоенных, которые затронули историю большого количества стран: Англии, Франции, Германии, Турции. В их числе первая оборона Севастополя, Ялтинская конференция 1945 года, которая определила миропорядок на сегодняшний день. Этим очень интересуется азиатская аудитория, в свое время в Крыму было много американских и английских туристов. Интерес огромный, нам есть что показать", — добавил Волченко.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Прайм: последние новости
Министр: Крым готов к курортному сезону Аксаков: Крым может привлечь около $1 млн в этом году за счет краудфандинга Монголия обратилась к РФ за кредитом, Минфин готов его рассмотреть - Силуанов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство27
Скончалась Нина Дорошина151
В Сети всплыли эротические фото Собчак167
Юный победитель «Голоса» объяснил выбор песни63
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили24
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
04:45
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
00:42
Под реновацию попадут шесть мегаполисов России
Недвижимость Экономика
03:56
В Сети всплыли эротические фото Собчак
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение