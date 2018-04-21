Зарубежные туристы смогут приехать в Крым через Кубань

Зарубежные туристы, которые из-за санкций не могут напрямую прилететь в Крым , могут сделать это через соседний Краснодарский край , между регионами подписано соответствующее соглашение, сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко

"Мы рады зарубежным гостям, и определенное количество иностранных туристов приезжает на полуостров, но говорить о потоках зарубежных туристов не приходится. В данном случае санкционные ограничения заметны", — сказал Волченко РИА Новости на IV Ялтинском международном экономическом форуме.

Он отметил, что несмотря на ввод в эксплуатацию нового современного терминала аэропорта, который рассчитан на прием международных рейсов и имеет таможенный и пограничный пункты пропуска, не все иностранные гости готовы лететь в Крым напрямую.

"Для того чтобы снять это ограничение, мы подписали соответствующее соглашение с профильным министерством Краснодарского края, и сейчас разрабатываем совместные проекты", — сказал крымский министр.

Он пояснил, что между Крымом и Кубанью существуют все виды транспортного сообщения: автомобильное, авиационное, водное, и зарубежные гости смогут прилетать в Краснодар или Сочи и дальше следовать в Крым.

По словам Волченко, интерес к Крыму со стороны зарубежных туристов огромный.

Франции, Германии, "В Крыму произошло много исторических событий: и военных, и невоенных, которые затронули историю большого количества стран: Англии Турции . В их числе первая оборона Севастополя , Ялтинская конференция 1945 года, которая определила миропорядок на сегодняшний день. Этим очень интересуется азиатская аудитория, в свое время в Крыму было много американских и английских туристов. Интерес огромный, нам есть что показать", — добавил Волченко.