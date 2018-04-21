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Сирийские предприниматели хотят построить отель в Крыму
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Сирийские предприниматели хотят построить отель в Крыму 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Предприниматели из Сирии выразили желание построить в Крыму отель, сообщил журналистам сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.
"Как оказалось, сами сирийцы готовы инвестировать в Российскую Федерацию, в Крым. Сейчас рождается первый проект, когда бизнесмены Сирии планируют построить отель в Крыму", — сказал он журналистам, подводя итоги форума.
Назаров добавил, что сирийскому бизнесу в Крыму будет оказано максимальное содействие.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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