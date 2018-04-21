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В Крыму построят завод по производству стеклотары за 1,2 млрд рублей
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В Крыму построят завод по производству стеклотары за 1,2 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Корпорация развития Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума подписала с «Крымской стекольной компанией» соглашение о строительстве около Симферополя завода по производству стеклотары, в которой особенно остро нуждаются виноделы Крыма. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.
"Заявленный объем инвестиций по проекту составляет 1,2 млрд рублей. Половину этой суммы инвестор планирует вложить уже в первый год", — рассказали в корпорации, не уточнив сроки реализации проекта.
Согласно подписанному документу, завод будет располагаться на участке площадью 10 га в селе Укромное около Симферополя.
"Завод по производству стеклотары мощностью 1,2 млн бутылок в год предполагает создание 159 рабочих мест", — добавили в пресс-службе.
В советское время в Крыму было два стеклотарных завода — в Керчи и Симферополе. Оба закрылись в украинский период республики. В результате стеклотара в Крыму, несмотря на спрос местных виноделов, почти не производится. Пустые бутылки им приходится возить с материка, что значительно увеличивает стоимость винодельческой продукции, которой славится полуостров. По оценкам экспертов, объем рынка стеклотары для винно-водочной промышленности Крыма без учета пива оценивается примерно в 250 млн бутылок в год.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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