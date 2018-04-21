Крым отмечает День возрождения реабилитированных народов

СИМФЕРОПОЛЬ , 21 апреля. / ТАСС /. Четвертую годовщину со дня подписания президентом РФ указа о «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» отмечают в субботу в Крыму

21 апреля официально объявили праздником — Днем возрождения реабилитированных народов.

Детские сады, квартиры и школы

С 1941 по 1944 год из Крыма депортировали более 200 тыс. крымских татар, немцев, греков, болгар, армян и представителей некоторых других народов. Многие погибли в пути и на спецпоселениях.

В 1989 году Верховный Совет СССР признал незаконными и преступными репрессивные акты против народов, подвергшихся насильственному переселению.

В период пребывания Крыма в составе Украины , несмотря на многочисленные обращения, власти не принимали шагов по реабилитации депортированных народов. Об этом говорит в своем приветствии к жителям республики глава Крыма Сергей Аксенов , который назвал указ президента России восстановлением исторической справедливости.

"День 21 апреля стал праздником восстановления исторической справедливости, укрепления межнационального мира и согласия. То, что Украина не могла и не хотела сделать в течение почти четверти века, Россия сделала за один день", — отметил он.

В рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года на мероприятия по обеспечению межнационального единства запланировано 10 млрд рублей. В прошлом году велись работы по 32 объектам капитального строительства. Это многоквартирные жилые дома, дороги, детские сады, школы, объекты водо-, электро-, газоснабжения, канализации.

До 2020 года, по словам Аксенова, реализуют 74 инвестиционных проекта, которые позволят обеспечить собственным жильем 2 тыс. семей, ввести в эксплуатацию семь детских садов, две школы, построить дороги, электросети, обеспечить тысячи людей газо— и водоснабжением.

Главная мечеть и Ханский дворец

В нынешнем году впервые за 300 лет началась укладка новой черепицы на главной мечети Ханского дворца в Бахчисарае. Противоаварийные работы в бывшей резиденции крымских ханов начались с воссоединением полуострова с Российской Федерацией, ранее здесь проводились лишь косметические строительные работы, которые не могли спасти уникальный памятник.

Из федерального бюджета на эти цели выделяется 148 млрд рублей. В целом, на дальнейшую реставрацию дворца, которая пройдет в течение ближайших четырех лет, правительство РФ выделит 1, 6 млрд рублей. Планируется укрепить и восстановить 15 строений на территории Ханского дворца.

К пятой годовщине Дня возрождения реабилитированных народов в 2019 году достроят также главную для всех крымских мусульман соборнуюмечеть в Симферополе. При Украине строительство не могли начать из-за бюрократических процедур. Мечеть возводится под патронатом президента России. Ее общая площадь составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость — 2,6 тыс. человек.

По словам главы республики, она станет самой большой в Восточной Европе. Всего же на полуострове действуют более 300 мечетей. Ежегодно при поддержке крымского правительства сотни мусульман Крыма совершают паломничество в Мекку

Представители реабилитированных народов, по словам Аксенова, занимают достойное место в общественно— политической и культурной жизни полуострова, в органах власти всех уровней. Всем народам обеспечены равные права на сохранение и свободное развитие национальных языков, культур и традиций. В частности, в российском Крыму впервые в истории изданы 45 наименований учебников на крымско-татарском языке.