Аксенов поддержал идею открыть паромное сообщение Крыма с Болгарией 

ТАСС: последние новости

Правительство Австрии опровергло информацию об участии в строительных проектах в Крыму

Минэнерго: строящаяся в Крыму Сакская ТЭЦ начнет выдавать мощность к июню

Маршрут по землям древнего Боспорского царства планируют запустить в РФ в 2018 году