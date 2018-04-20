Аксенов поддержал идею открыть паромное сообщение Крыма с Болгарией 

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов поддерживает идею организации паромного сообщения Крыма с главным болгарским портом Бургас, если болгарское правительство пойдет навстречу. Об этом он заявил на встрече с иностранными журналистами в рамках Ялтинского международного экономического форума.
"Если болгарское правительство пойдет навстречу, я тогда выйду с инициативой в правительство Российской Федерации, чтобы это паромное сообщение установить. Это одна из тем сегодняшней нашей встречи с болгарской делегацией. Если со стороны правительства Болгарии будет готовность принимать паромы, мы найдем варианты, как это сотрудничество установить", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос журналиста из Болгарии о том, не задумывался ли он об организации паромного сообщения с Крымом.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.