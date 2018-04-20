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Крымский культурный центр откроют в Пекине
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Крымский культурный центр откроют в Пекине 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Парламентская газета
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Центр культуры Крыма планируется открыть в столице КНР, сообщил представитель общества обменов и сотрудничества "Россия — Восточная Европа — Центральная Азия" Гэ Чжили, выступая на заседании Международной ассоциации «Друзья Крыма».
"19 апреля мы открыли китайский культурно-информационный центр в Республике Крым. Мы собираемся создать крымский культурно-информационный центр в Пекине, — сказал он. — Ведь только взаимознание рождает взаимопонимание, и только на основе взаимопонимания рождается дружба. А будет дружба — будет мир".
"Сейчас сложно найти достоверную и авторитетную информацию по крымской тематике, так как онлайн-источники разрознены и не всегда вызывают доверие, часто она бывает субъективной. А такой центр станет хорошим шагом для диалога народов", — добавил Гэ Чжили.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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