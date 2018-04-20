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Кондратьев предложил создать турмаршрут, объединяющий города Кубани и Крыма
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Кондратьев предложил создать турмаршрут, объединяющий города Кубани и Крыма 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОДАР, 20 апр — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил создать туристический маршрут, объединяющий города Кубани и Крыма, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Перспективы сотрудничества в сфере туризма губернатор края обсудил с главой Крыма Сергеем Аксеновым в рамках IV Ялтинского международного экономического форума.
"Для нас принципиально важно объединить объекты культурного, археологического показа, чтобы приезжая на Черноморское побережье, отдыхающие могли посетить и Краснодарский край, и Крым", — приводятся в сообщении слова Кондратьева.
По его мнению, этому максимально будет способствовать открытие моста через Керченский пролив. Событие даст огромный импульс развитию обеих территорий, и уже сейчас необходимо продумывать вопросы совместных туристских маршрутов, считает губернатор.
"Таким, например, может стать комплексный тур «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут объединит несколько городов в Краснодарском крае и Крыму, что, безусловно, сделает отдых более насыщенным, повысит интерес к черноморскому побережью", — пояснил глава региона.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.
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