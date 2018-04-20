Внешнеторговый оборот Чувашии за год вырос на 30%

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Внешнеторговый оборот Чувашии в 2017 году составил $495 млн, что на 30% больше показателей 2016 года, сообщил в пятницу ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума глава республики Михаил Игнатьев

"Мы сотрудничаем с 95 странами мира. Внешнеторговый оборот по прошлому году в республике составил $495 млн, рост практически на 30%", — сказал собеседник агентства.

Игнатьев добавил, что особый интерес для Чувашии представляет сотрудничество с Крымом . Четыре года назад между республиками было заключено соглашение о сотрудничестве, которое демонстрирует свои результаты. «За четыре года мы практически с нуля начинали, и по прошлому году на 500 млн рублей вышли. Наши предприятия электротехнического кластера продают сюда продукцию — строятся подстанции, теплоэлектроцентрали, энергомост прокладывали, сейчас Крымский мост строится», — отметил глава Чувашии.

Игнатьев подчеркнул, что предприниматели Крыма также зарекомендовали себя на рынке Чувашии. «Предприниматели Крыма в шесть раз увеличили продажу своей продукции. К нам привозят и персики, ряд овощной продукции, вина», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, товарооборот Крыма и Чувашии в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 20% и составил 385 млн рублей. Наибольший удельный вес поставляемой в Крым продукции приходится на кондитерские изделия, изделия легкой промышленности, лакокрасочные материалы, металлорежущие станки, электротехническую продукцию. Кроме того, чувашское ООО «Комплектэнерго» участвовало в строительстве первых линий энергомоста в Крым, в сооружении электросетевого энергомоста участвуют ООО «НПП „Бреслер“, ЗАО „Чебоксарский электроаппаратный завод“. НПП „Экра“ поставило электротехническое оборудование в Крым, продукцией из Чувашии оборудованы подстанции „Тамань“, „Камыш-Бурун“, „Кафа“ и „Симферопольская“.