Минкурортов и «Деловая Россия» будут развивать круглогодичный туризм в Крыму

Профильный министр Вадим Волченко убежден, что подписание меморандума привлечет поток туристов на полуостров в межсезонье и популяризирует отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях Крыма.

"У нас одна задача: способствовать легальному развитию бизнеса, поддерживать проекты, направленные на формирование понятной логики инвестирования в крымский туристический бизнес, всесторонне содействовать круглогодичной работе наших здравниц путем расширения деловых связей с регионами, особенно такими как Москва Московская область ", — прокомментировал подписание меморандума Волченко.

По словам сопредседателя организации «Деловая Россия» Андрея Назарова, подписание соглашения укрепит деловые связи и партнерские отношения между бизнесом столицы России и Крымским полуостровом.

Согласно документу, Общероссийская общественная организация и Минкурортов РК будут развивать двусторонние связи в рекреационной сфере между Крымом и Москвой. В скором времени рассмотрят возможность участия представителей компаний и отраслевых профсоюзов нефтяной, атомной, оборонной и других отраслей в рекламно-ознакомительных турах по Крыму.