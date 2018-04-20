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Минкурортов и «Деловая Россия» будут развивать круглогодичный туризм в Крыму
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Минкурортов и «Деловая Россия» будут развивать круглогодичный туризм в Крыму 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Министерство курортов Крыма и московское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития туризма. Договоренности были заключены на одной из сессий IV Ялтинского международного экономического форума.
Профильный министр Вадим Волченко убежден, что подписание меморандума привлечет поток туристов на полуостров в межсезонье и популяризирует отдых в лечебно-оздоровительных учреждениях Крыма.
"У нас одна задача: способствовать легальному развитию бизнеса, поддерживать проекты, направленные на формирование понятной логики инвестирования в крымский туристический бизнес, всесторонне содействовать круглогодичной работе наших здравниц путем расширения деловых связей с регионами, особенно такими как Москва и Московская область", — прокомментировал подписание меморандума Волченко.
По словам сопредседателя организации «Деловая Россия» Андрея Назарова, подписание соглашения укрепит деловые связи и партнерские отношения между бизнесом столицы России и Крымским полуостровом.
Согласно документу, Общероссийская общественная организация и Минкурортов РК будут развивать двусторонние связи в рекреационной сфере между Крымом и Москвой. В скором времени рассмотрят возможность участия представителей компаний и отраслевых профсоюзов нефтяной, атомной, оборонной и других отраслей в рекламно-ознакомительных турах по Крыму.
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