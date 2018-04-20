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Правительство Австрии опровергло информацию об участии в строительных проектах в Крыму
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Правительство Австрии опровергло информацию об участии в строительных проектах в Крыму 

ТАСС 56 минут назад
ВЕНА, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство транспорта, инноваций и технологий Австрии не давало указаний координатору проектов по устойчивому развитию строительства и городов в регионе Юго-Восточной Европы Австрийского технологического института (AIT) Александеру Петритцу вести переговоры с властями Крыма о консультации по инфраструктурным проектам. Об этом заявил в пятницу глава австрийского ведомства Норберт Хофер.
Издание Bild сообщило в пятницу, что Австрия поручила Петритцу наладить сотрудничество с руководством Крыма по реализации инфраструктурных проектов. «Я здесь, чтобы консультировать правительство Крыма. Наш институт работает на министерство в Вене, у нас оттуда поручение», — цитирует издание Петритца.
"Он [Петритц] не получал поручение моего министерства на проведение каких-либо консультаций правительства Крыма, — говорится в заявлении Хофера, которое распространила пресс-служба министерства. — Мы в настоящее время изучаем возможность юридических шагов в отношении Петритца".
Как отметил Хофер, Петритц работал наемным служащим в AIT с 1 марта 2017 года по 31 мая 2017 года и занимался привлечением клиентов для проектов института. «С тех пор он не работает с AIT», — подчеркнул министр и добавил, что он «и члены правительства Австрии отрицают заявления Петритца».
В то же время руководство Австрийского технологического института (AIT) отвергло любую причастность к оказанию услуг в Крыму. Как заявили в пресс-службе института, Петритц во время трехмесячной работы «занимался исключительно исследовательским проектом в Боснии и Герцеговине и не более того». «С 31 мая 2017 года между AIT и Петритцем нет никаких деловых отношений, предполагаемые заявления Петрица — неправда и мы их отрицаем», — заявили в институте, отметив, что также изучают возможность применить к экс-сотруднику юридические меры.
Проект «умный город» для Евпатории
19 апреля замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в ходе Ялтинского международного экономического форума заявил журналистам, что представитель Австрийского технологического института Александер Петритц вошел в рабочую группу по разработке проекта «умного города» для крымской Евпатории. Петритц в свою очередь отметил, что такое предложение является шагом к сотрудничеству. Иностранный эксперт добавил, что институт готовит крупные проекты редевелопмента городов в Восточной Европе. Похожий проект сейчас реализуется в Белграде, в его рамках обустраивается набережная Дуная.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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