Правительство Австрии опровергло информацию об участии в строительных проектах в Крыму

ВЕНА, 20 апреля. / ТАСС /. Министерство транспорта , инноваций и технологий Австрии не давало указаний координатору проектов по устойчивому развитию строительства и городов в регионе Юго-Восточной Европы Австрийского технологического института (AIT) Александеру Петритцу вести переговоры с властями Крыма о консультации по инфраструктурным проектам. Об этом заявил в пятницу глава австрийского ведомства Норберт Хофер

Издание Bild сообщило в пятницу, что Австрия поручила Петритцу наладить сотрудничество с руководством Крыма по реализации инфраструктурных проектов. «Я здесь, чтобы консультировать правительство Крыма. Наш институт работает на министерство в Вене , у нас оттуда поручение», — цитирует издание Петритца.

"Он [Петритц] не получал поручение моего министерства на проведение каких-либо консультаций правительства Крыма, — говорится в заявлении Хофера, которое распространила пресс-служба министерства. — Мы в настоящее время изучаем возможность юридических шагов в отношении Петритца".

Как отметил Хофер, Петритц работал наемным служащим в AIT с 1 марта 2017 года по 31 мая 2017 года и занимался привлечением клиентов для проектов института. «С тех пор он не работает с AIT», — подчеркнул министр и добавил, что он «и члены правительства Австрии отрицают заявления Петритца».

В то же время руководство Австрийского технологического института (AIT) отвергло любую причастность к оказанию услуг в Крыму. Как заявили в пресс-службе института, Петритц во время трехмесячной работы «занимался исключительно исследовательским проектом в Боснии и Герцеговине и не более того». «С 31 мая 2017 года между AIT и Петритцем нет никаких деловых отношений, предполагаемые заявления Петрица — неправда и мы их отрицаем», — заявили в институте, отметив, что также изучают возможность применить к экс-сотруднику юридические меры.

19 апреля замминистра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис в ходе Ялтинского международного экономического форума заявил журналистам, что представитель Австрийского технологического института Александер Петритц вошел в рабочую группу по разработке проекта «умного города» для крымской Евпатории. Петритц в свою очередь отметил, что такое предложение является шагом к сотрудничеству. Иностранный эксперт добавил, что институт готовит крупные проекты редевелопмента городов в Восточной Европе. Похожий проект сейчас реализуется в Белграде, в его рамках обустраивается набережная Дуная.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит в Крыму с 19 по 21 апреля. Главная его тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.