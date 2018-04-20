В российском МИД напомнили, на каких основаниях Крым обрел независимость

"Часто звучит аргумент об антиконституционности процесса приобретения Крымом своей независимости. Сама эта ситуация не соответствовала крымской конституции. Здесь мы всегда указываем на то, что нарушение национального законодательства государства не обязательно влечет за собой нарушение международного права", — отметил Игорь Панин во время круглого стола «Нерушимость государственных границ и право народов на самоопределение: юридические и политические аспекты» в Совете Федерации

Этот вопрос регулируется в основном международным правом, подчеркнул он. Ссылки на национальное законодательство не являются оправданием несоблюдением международного договора.

По словам Панина, несостоятелен также тезис о нарушении Будапештского меморандума, так как меморандум не является международным договором и не налагает дополнительные обязательства на государства помимо имевшихся у них на момент подписания.

Панин также отметил, что вооруженные силы находились в Крыму на законном основании в соответствии с соглашением по вопросам пребывания Черноморского флота, и их действия укладывались в те рамки, которые были установлены.

"Основное отличие крымской ситуации от нормальных примеров образования государства состоит именно в том, что она развивалась в экстремальных условиях. Первое, что мы имеем — незаконный, насильственный захват власти, в ходе которого начали осуществляться убийства, массовые расправы, похищения", — сказал Игорь Панин.