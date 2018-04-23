Инвесторы возродят виноградарство в Ингушетии 

Инвесторы займутся развитием виноградарства в Ингушетии, сообщил ТАСС со ссылкой на главу республики Юнус-Бека Евкурова.
Делегация республики посетила крымские виноградники во время Ялтинского международного экономического форума. Глава Ингушетии доволен увиденным и планирует перенять успешный опыт Крыма для развития своего региона.
Многие виноградники Ингушетии оказались заброшены, другие сосредоточились на выращивании столовых сортов. Теперь, вдохновившись крымскими успехами, глава региона планирует привлечь инвесторов к возрождению виноградарства.
В ближайшее время специалисты посетят Дагестан и воспользуются знаниями виноградарей Крыма. Они узнают, какие сорта лучше посадить и как правильно за ними ухаживать, чтобы производить отличное вино.