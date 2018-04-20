Вениамин Кондратьев и Сергей Аксенов обсудили «Золотое кольцо Боспорского царства»

Краснодар . 20 апр. — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края находится с рабочим визитом в Ялте, где проходит IV Ялтинский международный экономический форум.

В рамках этого мероприятия Вениамин Кондратьев и глава Крыма Сергей Аксенов обсудили туристическое сотрудничество двух регионов. Новой «фишкой» может стать проект под рабочим называнием «Золотое кольцо Боспорского царства». Маршрут соединит 17 городов Кубани, Крыма и Ростовской области и, по мнению его создателей, сможет составить конкуренцию «Золотому кольцу России». Импульсом для развития этого проекта может стать открытие Керченского моста. Это событие должно состояться уже в ближайшие месяцы.

— Для нас принципиально важно объединить объекты культурного, археологического показа, чтобы, приезжая на Черноморское побережье, отдыхающие могли посетить и Краснодарский край, и Крым, — прокомментировал Кондратьев.