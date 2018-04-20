Проверки пожарной безопасности соцобъектов Крыма продлятся до мая 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму продолжаются проверки объектов с массовым пребыванием людей, сейчас специалисты прокуратуры и спасатели изучают противопожарное состояние соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.
"В данный момент в Крыму проходят проверки объектов санаторно-курортного комплекса, социально-значимых объектов, а также объектов здравоохранения и образования, которые завершатся 30 апреля", — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
До этого межведомственная группа изучила противопожарное состояние торгово-развлекательных центров полуострова, театров, цирка, ряда детских игровых комнат. Проверки продолжаются.
Как ранее сообщалось, проверки мест с массовым пребыванием людей стартовали по всей стране после трагедии в Кемерово. 25 марта пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка.