Проверки пожарной безопасности соцобъектов Крыма продлятся до мая

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . В Крыму продолжаются проверки объектов с массовым пребыванием людей, сейчас специалисты прокуратуры и спасатели изучают противопожарное состояние соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба крымского главка МЧС.

"В данный момент в Крыму проходят проверки объектов санаторно-курортного комплекса, социально-значимых объектов, а также объектов здравоохранения и образования, которые завершатся 30 апреля", — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

До этого межведомственная группа изучила противопожарное состояние торгово-развлекательных центров полуострова, театров, цирка, ряда детских игровых комнат. Проверки продолжаются.