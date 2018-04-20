МЭР и Минтранс намерены развивать портовую инфраструктуру Крыма 

Минэкономразвития, Минтранс и правительство Крыма изучают вопрос, касающийся развития портовой инфраструктуры полуострова, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров в ходе пленарной сессии ЯМЭФ-2018.
«На сегодняшний день мы вместе с Крымом, Севастополем, министерством транспорта рассматриваем вопрос развития портовой инфраструктуры Крыма, которая имеет хорошую перспективу в целом для юга России. Это одно из направлений, которое как раз должно встроиться в целом в транспортную стратегию развития юга России», — сказал Назаров, добавив, что на сегодняшний день Крым уже рассматривается как макрорегион в составе ЮФО.