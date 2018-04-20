В Крыму продлили табу на костры и фейерверки

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . В Крыму до 23 апреля продлен период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21-23 апреля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — констатировали в ведомстве.

В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в указанный период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.

Кроме того, запрещено использовать пиротехнические изделия, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, пользоваться техникой с неисправной системой питания двигателя.