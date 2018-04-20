Ещё
Завод по выпуску подсолнечного масла запустят в Крыму в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Завод по выпуску подсолнечного масла запустят в Крыму в 2018 году 

ТАСС 44 минуты назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Первый завод по производству подсолнечного масла мощностью до 35 тыс. тонн продукции в год начнет работу в Крыму в этом году, сообщил в ходе презентации проекта на Ялтинском международном экономическом форуме гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк „Крымское золото“ Владислав Мартьянов.
»Оборудование для завода уже монтируется. В этом сезоне начинаем запуск, объем производства составит 100 тонн масла в сутки, или 35 тыс. тонн в год", — сказал он на секции «Биржа контактов представителей бизнеса российских регионов и Республики Крым».
По словам Мартьянова, строительство завода осуществляется в Красногвардейском районе республики предпринимателями из Ставропольского края. Завод будет работать на крымском сырье. Объем производства подсолнечника в Крыму в 2017 году составил 120 тыс. тонн, в 2016 — 152 тыс. тонн.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
Патриарх Кирилл посетит с визитом Албанию Аксенов: Крым будет расширять экономическое сотрудничество с Сирией Власти Кубани предлагают объединить усилия с Крымом для развития Черноморского кластера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США144
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300351
Первый легальный бордель открывается в России355
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
02:54
Варламов хочет заменить Собянина, но пока не знает как
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение