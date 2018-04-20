Завод по выпуску подсолнечного масла запустят в Крыму в 2018 году

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Первый завод по производству подсолнечного масла мощностью до 35 тыс. тонн продукции в год начнет работу в Крыму в этом году, сообщил в ходе презентации проекта на Ялтинском международном экономическом форуме гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк „Крымское золото“ Владислав Мартьянов

»Оборудование для завода уже монтируется. В этом сезоне начинаем запуск, объем производства составит 100 тонн масла в сутки, или 35 тыс. тонн в год", — сказал он на секции «Биржа контактов представителей бизнеса российских регионов и Республики Крым».

По словам Мартьянова, строительство завода осуществляется в Красногвардейском районе республики предпринимателями из Ставропольского края . Завод будет работать на крымском сырье. Объем производства подсолнечника в Крыму в 2017 году составил 120 тыс. тонн, в 2016 — 152 тыс. тонн.