Власти Крыма разрабатывают программу сохранения исторического облика городов

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Власти Крыма разрабатывают программу по сохранению исторического облика городов и поселков региона, сообщила в пятницу ТАСС главный архитектор республики Ирина Соловьева в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Соловьева была утверждена на должность главного архитектора в ноябре 2017 года. Глава республики Сергей Аксенов , среди первоочередных задач в ее деятельности назвал и сохранение исторического облика крымских городов.

"Службой главного архитектора разрабатывается программа «Новый архитектурный облик Республики Крым» и одними из направлений данной программы будет, конечно же, реконструкция, реставрация и сохранение культурных и исторических центров в городах и сельских поселениях Республики Крым", — сообщила Соловьева, отметив, что ранее такой программы не было.

По ее словам, рассматриваются предложения от муниципальных образований, министерства культуры , Госкомитета по охране культурного наследия Крыма.

"Наша задача — не допустить кардинального вмешательства и застройки в зонах охраны этих памятников", — сказала она.

Соловьева не уточнила сроки утверждения и реализации программы.