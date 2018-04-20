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Власти Крыма разрабатывают программу сохранения исторического облика городов
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Власти Крыма разрабатывают программу сохранения исторического облика городов 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Власти Крыма разрабатывают программу по сохранению исторического облика городов и поселков региона, сообщила в пятницу ТАСС главный архитектор республики Ирина Соловьева в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Соловьева была утверждена на должность главного архитектора в ноябре 2017 года. Глава республики Сергей Аксенов, среди первоочередных задач в ее деятельности назвал и сохранение исторического облика крымских городов.
"Службой главного архитектора разрабатывается программа «Новый архитектурный облик Республики Крым» и одними из направлений данной программы будет, конечно же, реконструкция, реставрация и сохранение культурных и исторических центров в городах и сельских поселениях Республики Крым", — сообщила Соловьева, отметив, что ранее такой программы не было.
По ее словам, рассматриваются предложения от муниципальных образований, министерства культуры, Госкомитета по охране культурного наследия Крыма.
"Наша задача — не допустить кардинального вмешательства и застройки в зонах охраны этих памятников", — сказала она.
Соловьева не уточнила сроки утверждения и реализации программы.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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