Ещё
В Крыму построят крупнейшее в ЮФО хранилище овощей и фруктов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму построят крупнейшее в ЮФО хранилище овощей и фруктов 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Крупнейшее в Южном федеральном округе (ЮФО) хранилище овощей и фруктов появится в Крыму. Соответствующее соглашение подписали в рамках Ялтинского международного экономического форума, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Крыма.
Планируется, что в селе Александровка Красногвардейского района построят оптово-розничный центр, работы начнутся в этом году. Хранилище будет принимать и аккумулировать около 30 тыс. тонн овощей и фруктов, которые осенью и весной будут распространяться по всем регионам России.
Ранее сообщалось, что власти Республики Крым ожидают роста в 3,5 раза объема производства фруктов и ягод в регионе — до 460 тыс. тонн.
IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
ТАСС: последние новости
"Винная дорога" расскажет туристам о производстве вина в Крыму Минэнерго: строящаяся в Крыму Сакская ТЭЦ начнет выдавать мощность к июню Аксенов: Крым будет расширять экономическое сотрудничество с Сирией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турция вывела золотой запас из США144
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300351
Первый легальный бордель открывается в России355
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой82
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть15
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
27:01
В Госдуме предложили наказывать за исполнение антироссийских санкций
США Политика
00:54
Замминистра экономики КНДР посетит Россию
Азия В мире
03:37
Медведев уволил торгпреда РФ в США Стадника
Экономика Политика
05:59
Тулеев просит отменить митинг в Кемерово в день похорон
Политика Пожары
01:19
Путин проведет совещание по военному строительству
Политика Армия
02:56
Посещение Кремля в мае ограничат
Новости Москвы Другое
00:55
Жертв пожара в «Зимней вишне» стало меньше
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение