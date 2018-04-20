В Крыму построят крупнейшее в ЮФО хранилище овощей и фруктов

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Крупнейшее в Южном федеральном округе (ЮФО) хранилище овощей и фруктов появится в Крыму . Соответствующее соглашение подписали в рамках Ялтинского международного экономического форума, сообщила в пятницу пресс-служба правительства Крыма.

Планируется, что в селе Александровка Красногвардейского района построят оптово-розничный центр, работы начнутся в этом году. Хранилище будет принимать и аккумулировать около 30 тыс. тонн овощей и фруктов, которые осенью и весной будут распространяться по всем регионам России

Ранее сообщалось, что власти Республики Крым ожидают роста в 3,5 раза объема производства фруктов и ягод в регионе — до 460 тыс. тонн.

IV Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.