Клещи наступают: в Крыму растет количество укушенных

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым . В Крыму продолжает расти количество укушенных клещами граждан — за помощью в медучреждения полуострова обратились 350 человек. Об этом сообщает пресс-службе Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Неделю назад ведомство информировало о 230 «укушенных» жителях и гостях региона.

"С начала года в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей обратилось 350 человек, в том числе 193 детей, что не превышает среднемноголетние показатели", — рассказали в управлении.

При этом большая часть граждан пострадала от присасывания клещей во время прогулок в горно-лесной и парковой зоне. В ведомстве уточнили, что случаи регистрируются во всех административных образованиях Крыма, что свидетельствует о расширении ареала распространения иксодовых клещей.

"Результаты исследования клещей на вирусоформность, в том числе снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза и бактериями гранулоцитарного анаплазмоза человека в 22% случаев", — отметили в Роспотребнадзоре и добавили, что по состоянию на 18 апреля случаи заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и вирусным клещевым энцефалитом не зарегистрированы.

Против клещевого вирусного энцефалита прививки получили 874 человека, относящихся к контингенту группы риска. Это — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах, и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому энцефалиту территории.