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В Симферополе закрыли торговый центр «Куб»
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В Симферополе закрыли торговый центр «Куб» 

РИА Новости Крым 52 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В торговый центр «КУБ», расположенный на площади Куйбышева в крымской столице, перестали пускать арендаторов помещений и посетителей. Об этом РИА Новости Крым сообщили сотрудники ТЦ. В то же время глава администрации Игорь Лукашев пояснил, что такое решение было принято после внесения протеста по деятельности центра.
"Снос будет в любом случае. Пока же прокуратура внесла протест по деятельности ТЦ «Куб» и суд принял решение ограничить доступ в здание. Мы же пока продолжаем снос павильонов вокруг торгового центра, поскольку по другому к нему не подступишься. С хозяевами павильонов у нас есть договоренность, они ведут снос самостоятельно", — рассказал Игорь Лукашев.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе собственники торговых объектов на площади Куйбышева приступили к добровольному демонтажу конструкций. В мэрии отметили, что снос объектов явился результатом договоренностей одного из их владельцев с руководством Крыма и администрации Симферополя.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что собственники торговых объектов, прилегающих к ТЦ «Куб», согласились демонтировать их самостоятельно, чтобы затем без конкурса получить земельные участки для своих проектов. При этом он заверил, что сам «Куб» до июня будет закрыт по решения суда из-за несоблюдения в здании норм пожарной безопасности, а потом демонтирован. По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, снос ТЦ планируется начать после майских праздников.
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