В Симферополе закрыли торговый центр «Куб»

"Снос будет в любом случае. Пока же прокуратура внесла протест по деятельности ТЦ «Куб» и суд принял решение ограничить доступ в здание. Мы же пока продолжаем снос павильонов вокруг торгового центра, поскольку по другому к нему не подступишься. С хозяевами павильонов у нас есть договоренность, они ведут снос самостоятельно", — рассказал Игорь Лукашев.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Симферополе собственники торговых объектов на площади Куйбышева приступили к добровольному демонтажу конструкций. В мэрии отметили, что снос объектов явился результатом договоренностей одного из их владельцев с руководством Крыма и администрации Симферополя.