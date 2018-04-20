Власти Крыма заявили о готовности установить паромное сообщение с Болгарией 

Правительство Крыма готово установить паромное сообщение с Болгарией, если власти этой страны будут готовы принимать паромы. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на встрече с иностранными журналистами в рамках ЯМЭФ-2018.
«Болгарское правительство пойдёт навстречу? Я тогда выступлю с инициативой в правительство РФ с тем, чтобы такое паромное сообщение установить. Надо только понимать согласие болгарских властей. Если болгарское правительство будет готово принять паромы, мы найдём варианты, как такое сотрудничество установить», — сказал Аксёнов.