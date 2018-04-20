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Власти Крыма заявили о готовности установить паромное сообщение с Болгарией
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Власти Крыма заявили о готовности установить паромное сообщение с Болгарией 

Rambler News Service 20 минут назад
Фото: Наша Газета Крым
Правительство Крыма готово установить паромное сообщение с Болгарией, если власти этой страны будут готовы принимать паромы. Об этом глава региона Сергей Аксенов сообщил на встрече с иностранными журналистами в рамках ЯМЭФ-2018.
«Болгарское правительство пойдёт навстречу? Я тогда выступлю с инициативой в правительство РФ с тем, чтобы такое паромное сообщение установить. Надо только понимать согласие болгарских властей. Если болгарское правительство будет готово принять паромы, мы найдём варианты, как такое сотрудничество установить», — сказал Аксёнов.
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