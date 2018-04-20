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В Болгарии предложили наладить паромное сообщение с Крымом
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В Болгарии предложили наладить паромное сообщение с Крымом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Болгарии экономически выгодно наладить паромное сообщение с Крымом и открыть прямые авиарейсы, заявил руководитель болгарского общественного фонда «Народное единение» Христо Маринов.
"Мы должны подумать над тем, чтобы запустить паром из болгарских портов в Крым. Все это будет экономически выгодно не только Болгарии, но и Греции, Македонии, Сербии. Нам нужно свободное торговое сотрудничество и прямые связи. Все это также позволит наладить более тесное развитие торгово-экономических отношений между Россией и странами Балканского полуострова", — сказал Маринов РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Кроме того, по его словам, также нужно подумать над открытием прямых авиарейсов между Болгарией и Крымом и созданием в России преференций западным компаниям, которые будут работать в Крыму.
"Западным компаниям, которые готовы работать в Крыму, нужно создать преференции и отменить ограничения для работы в России и поставок товаров", — подчеркнул Маринов.
Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд «ЯМЭФ» при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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