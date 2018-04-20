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В Крыму впервые утвердят генпланы застройки городов
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В Крыму впервые утвердят генпланы застройки городов 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Генеральные планы развития городов впервые утвердят в Крыму, благодаря чему хаотичной застройки на полуострове больше не будет, сообщил в пятницу министр строительства и архитектуры республики Сергей Кононов.
"Мы стартовали позже, чем остальная Россия. В этом году у нас впервые появятся все 287 генеральных планов населенных пунктов, правила застройки. Хаотичной застройки в Крыму больше не будет, при строительстве будет только комплексный подход, до этого мы работали в ручном режиме", — сказал он.
По словам Кононова, Крым сегодня, благодаря реализации федеральных целевых программ, превратился в большую стройку. Несмотря на трудности, удалось выстроить новую транспортно-логистическую схему по поставкам строительных материалов из материковой России, добавил он.
"У нас очень серьезно изменилась транспортно-логистическая схема… Нам удалось наладить потоки. Те строительные материалы, которые в Крыму не изготавливаются, мы планово и системно завозим. Сегодня в Крыму все материалы и изделия имеются", — отметил министр.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».
ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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