В Крыму впервые утвердят генпланы застройки городов

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Генеральные планы развития городов впервые утвердят в Крыму , благодаря чему хаотичной застройки на полуострове больше не будет, сообщил в пятницу министр строительства и архитектуры республики Сергей Кононов

"Мы стартовали позже, чем остальная Россия . В этом году у нас впервые появятся все 287 генеральных планов населенных пунктов, правила застройки. Хаотичной застройки в Крыму больше не будет, при строительстве будет только комплексный подход, до этого мы работали в ручном режиме", — сказал он.

По словам Кононова, Крым сегодня, благодаря реализации федеральных целевых программ, превратился в большую стройку. Несмотря на трудности, удалось выстроить новую транспортно-логистическую схему по поставкам строительных материалов из материковой России, добавил он.

"У нас очень серьезно изменилась транспортно-логистическая схема… Нам удалось наладить потоки. Те строительные материалы, которые в Крыму не изготавливаются, мы планово и системно завозим. Сегодня в Крыму все материалы и изделия имеются", — отметил министр.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит с 19 по 21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России».

ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.