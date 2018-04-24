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Забор и горы плитки: реконструкция улицы Пушкина в Симферополе
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Забор и горы плитки: реконструкция улицы Пушкина в Симферополе 

РИА Новости Крым 50 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. На улице Пушкина в центре Симферополя рабочие установили заборы и частично сняли старую плитку. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
Люди, которым нужно пройти от перекрестка улицы Горького до улицы Гоголя, вынуждены идти вдоль узкой тропинки между зданиями и строительным ограждением. Для автолюбителей, облюбовавших парковку возле Центрального ЗАГСа, поставили запрещающие дорожные знаки.
Дорожные знаки на реконструируемом участке улицы Пушкина в Симферополе
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, на прошлой неделе в крымской столице начался второй этап реконструкции улицы Пушкина. По словам главы Симферополя Игоря Лукашева, на работы выделено 50 млн руб, закончить ремонт подрядчик должен за четыре-пять месяцев.
Первая попытка реконструкции центра Симферополя была предпринята в сентябре 2016 года. На работы планировалось потратить 180 миллионов рублей. В декабре на Крым обрушились снегопады, однако ремонтные работы в центре города это не остановило. Как результат — плитка пошла волнами, ливневые решетки просели, а стыки плитки не были отсыпаны. Позже подрядчик начал устранять дефекты, но в симферопольской администрации тогда заявили, что работы, которые проводят в центре Симферополя, не соответствуют ни качеству, ни условиям, которые были предусмотрены в контракте, а действия подрядной организации назвали «недобросовестными».
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