Минэнерго: строящаяся в Крыму Сакская ТЭЦ начнет выдавать мощность к июню 

ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Первая очередь Сакской ТЭЦ в Республике Крым завершат к июню, до конца весны начнется выдача мощности для потребителей, сообщил журналистам в четверг ТАСС в ходе IV Ялтинского международного экономического форума замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
"Пуск первой мощности в газовом цикле 90 МВт — это 1 июня. Это уже выдача мощности на рынок. И соответственно второй — это в газопаровом цикле 120 МВт — это 1 ноября", — сказал Черезов. Он уточнил, что отставания от графика на данный момент нет.
Замминистра также отметил, что Сакская ТЭЦ — пример предприятия, где все оборудование российского производства.
"Турбины до 50 МВт мы [в России] выпускаем, и по Крыму есть хороший пример — это Сакская ТЭЦ, которую мы сейчас введем в строй, строим, реконструируем. Применяются там как раз 4 турбины [отечественного] производства, станция будет мощностью 120 МВт — это чисто российский производитель, все комплектующие российские, тут рисков нет", — отметил Черезов.
Ранее сообщалось, что АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (АО «КрымТЭЦ») летом прошлого года выиграло долгосрочный конкурентный отбор на право строительства на Крымском полуострове малой электрогенерации — Сакской ТЭЦ.
АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).
Увеличение энергомощности в Крыму
В Крыму в настоящее время строятся также тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить регион собственными энергоресурсами.
Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ, федеральные власти планируют компенсировать отставание по срокам сдачи ТЭЦ в Крыму за счет строительства генерации малой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции. Кроме этого, Минэнерго занимается перебазированием в Крыму еще трех газотурбинных электростанций, общая мощность которых порядка 70 МВт. Таким образом, для региона будет создано около 200 МВт дополнительной генерации.
По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации Крымской ТЭЦ.
О форуме
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.