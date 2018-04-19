Минэнерго: строящаяся в Крыму Сакская ТЭЦ начнет выдавать мощность к июню

Андрей Черезов. ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Первая очередь Сакской ТЭЦ в Республике Крым завершат к июню, до конца весны начнется выдача мощности для потребителей, сообщил журналистам в четверг ТАСС в ходе IV Ялтинского международного экономического форума замминистра энергетики РФ

"Пуск первой мощности в газовом цикле 90 МВт — это 1 июня. Это уже выдача мощности на рынок. И соответственно второй — это в газопаровом цикле 120 МВт — это 1 ноября", — сказал Черезов. Он уточнил, что отставания от графика на данный момент нет.

Замминистра также отметил, что Сакская ТЭЦ — пример предприятия, где все оборудование российского производства.

"Турбины до 50 МВт мы [в России] выпускаем, и по Крыму есть хороший пример — это Сакская ТЭЦ, которую мы сейчас введем в строй, строим, реконструируем. Применяются там как раз 4 турбины [отечественного] производства, станция будет мощностью 120 МВт — это чисто российский производитель, все комплектующие российские, тут рисков нет", — отметил Черезов.

Ранее сообщалось, что АО «Крымтеплоэлектроцентраль» (АО «КрымТЭЦ») летом прошлого года выиграло долгосрочный конкурентный отбор на право строительства на Крымском полуострове малой электрогенерации — Сакской ТЭЦ.

АО «КрымТЭЦ» является поставщиком электрической и тепловой энергии в Крыму. В структуру компании входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ ( Керчь ), а также «Сакские тепловые сети» (в том числе Сакская ТЭЦ).

Увеличение энергомощности в Крыму

В Крыму в настоящее время строятся также тепловые электростанции в Симферополе Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить регион собственными энергоресурсами.

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минэнерго РФ , федеральные власти планируют компенсировать отставание по срокам сдачи ТЭЦ в Крыму за счет строительства генерации малой мощности 120 МВт на базе Сакской теплоэлектростанции. Кроме этого, Минэнерго занимается перебазированием в Крыму еще трех газотурбинных электростанций, общая мощность которых порядка 70 МВт. Таким образом, для региона будет создано около 200 МВт дополнительной генерации.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации Крымской ТЭЦ.

О форуме

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.