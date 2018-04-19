Власти Крыма организуют пути объезда пробок для удобства туристов в пиковый летний сезон

ЯЛТА, 19 апреля. / ТАСС /. Власти республики Крым к пиковому летнему туристическому сезону организуют пути объезда вероятных пробок и временные сельхозрынки для удобства гостей, сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в ходе секции «Курорты юга России : приоритеты развития» в рамках Четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Открытие Крымского моста происходит раньше срока, в мае 2018 года.

В связи с этим мы, конечно, готовимся. Нужно говорить откровенно, транспортная развязка и основная федеральная трасса «Таврида» не будут готовы полностью, стройка будет продолжаться. Поэтому одна из наших основных задач сейчас — это пути объезда вероятных пробок, организация временных сельскохозяйственных рынков с обеспечением всех санитарных условий, чтобы туристам было где остановиться", — сказал он.

Волченко также добавил, что надеется на организацию максимально комфортного перемещения для туристов в этом сезоне. Кроме того, министр напомнил, что к концу 2018 года ожидается запуск первой очереди трассы «Таврида», а к 2019 году она будет запущена вся, плюс железнодорожное сообщение.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в республику Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.