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Маршрут по землям древнего Боспорского царства планируют запустить в РФ в 2018 году
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Маршрут по землям древнего Боспорского царства планируют запустить в РФ в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Межрегиональный туристический маршрут по землям древнего Боспорского царства на территории современных Краснодарского края, Крыма и Ростовской области планируют запустить в этом году, сообщил в четверг в ходе секции «Курорты юга России: приоритеты развития» в рамках Четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
"Мы планируем запустить в этом году совместно с Крымом и Ростовской областью туристический маршрут «Золотое кольцо» Боспорского царства", — сказал он.
Маршрут разрабатывают специалисты Русского географического общества (РГО). Как сообщалось, в основу маршрута ляжет «античное наследие, которым обладают южные регионы России». Тур, захватывающий не один, а несколько регионов, будет интереснее для туристов. Кроме того, с запуском Крымского моста, который запланирован на май этого года, объекты станут доступнее.
Греки пришли на территорию современной Кубани в VI веке до нашей эры, они основывали в прибрежной зоне свои поселения — колонии. На берегах Черного и Азовского морей они создали Боспорское царство, принесли античную цивилизацию и мирно сосуществовали с другими народами на Тамани. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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