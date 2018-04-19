Маршрут по землям древнего Боспорского царства планируют запустить в РФ в 2018 году

"Мы планируем запустить в этом году совместно с Крымом и Ростовской областью туристический маршрут «Золотое кольцо» Боспорского царства", — сказал он.

Маршрут разрабатывают специалисты Русского географического общества (РГО). Как сообщалось, в основу маршрута ляжет «античное наследие, которым обладают южные регионы России». Тур, захватывающий не один, а несколько регионов, будет интереснее для туристов. Кроме того, с запуском Крымского моста, который запланирован на май этого года, объекты станут доступнее.

Греки пришли на территорию современной Кубани в VI веке до нашей эры, они основывали в прибрежной зоне свои поселения — колонии. На берегах Черного и Азовского морей они создали Боспорское царство, принесли античную цивилизацию и мирно сосуществовали с другими народами на Тамани. В IV веке нашей эры греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.