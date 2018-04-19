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Власти Кубани предлагают объединить усилия с Крымом для развития Черноморского кластера
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Власти Кубани предлагают объединить усилия с Крымом для развития Черноморского кластера 

ТАСС 42 минуты назад
ЯЛТА, 19 апреля. /ТАСС/. Объединение усилий Краснодарского края и Крыма помогут формировать и развивать Черноморский кластер. Об этом в ходе секции «Курорты юга России: приоритеты развития» в рамках Четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) сообщил министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.
"Основные перспективы в чем мы видим — консолидация усилий с республикой Крым для формирования и продвижения Черноморского кластера, есть у нас планы и по Азовскому побережью. Валюта и конъюнктура положительна, и погода по сравнению с прошлым годом тоже. В этом году прогнозы положительные", — сказал он.
Константиниди добавил, что авиа— и железнодорожные перевозки существенно влияют на итоговую стоимость турпродукта. «Решением может быть ряд механизмов, один из них — развитие межрегиональных перевозок, не через Москву, есть положительная динамика, но хотелось бы большего», — добавил он.
Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.
Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в республику Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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