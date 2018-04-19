Власти Кубани предлагают объединить усилия с Крымом для развития Черноморского кластера

"Основные перспективы в чем мы видим — консолидация усилий с республикой Крым для формирования и продвижения Черноморского кластера, есть у нас планы и по Азовскому побережью. Валюта и конъюнктура положительна, и погода по сравнению с прошлым годом тоже. В этом году прогнозы положительные", — сказал он.

Константиниди добавил, что авиа— и железнодорожные перевозки существенно влияют на итоговую стоимость турпродукта. «Решением может быть ряд механизмов, один из них — развитие межрегиональных перевозок, не через Москву , есть положительная динамика, но хотелось бы большего», — добавил он.

Краснодарский край является одним из основных туристических регионов РФ. В 2017 году край посетили около 16 млн туристов, в 2018 году турпоток прогнозируется на уровне 16,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в республику Крым на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% — до 5,39 млн человек. В 2018 году, по прогнозам властей, республика сможет принять до 6 млн туристов, в том числе благодаря вводу Крымского моста, который планируется в мае.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум проходит 19-21 апреля. Его главная тема — «Будущее мира. Будущее России». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.